Stellantis: lo stop alla gigafactory in Canada fa sperare gli USA

Windsor in Ontario potrebbe perdere 300 posti di lavoro previsti per un nuovo impianto di batterie per veicoli elettrici di Stellantis e affrontare ulteriori conseguenze negative se la costruzione di un impianto di produzione di moduli non riprenderà presto, hanno detto i leader del sindacato canadese dei lavoratori automobilistici. Si ipotizza che in caso di mancato accordo il gruppo automobilistico possa decidere di spostare i suoi investimenti negli Stati Uniti.

Stellantis: lo stop alla gigafactory di Windsor fa sperare gli USA

I lavori lunedì si sono fermati mentre si iniziava a lavorare alla parte di produzione dei moduli dell’impianto che dovrebbe iniziare la produzione di batterie nel primo trimestre del prossimo anno. La portavoce di Stellantis LouAnn Gosselin in una dichiarazione afferma che il Canada “non ha rispettato quanto concordato” per l’impianto, e la joint venture con LG Energy Solution, NextStar Energy, sta implementando “piani di emergenza”. Ha rifiutato di commentare ulteriormente ciò che ciò comportava e ciò che il governo non ha fornito.

Il Canada, tuttavia, afferma di aver fatto fede ai suoi impegni con Stellantis, ma i negoziati rimangono in corso sui sussidi alla produzione. Per questo, il governo vuole che l’Ontario paghi la sua “giusta quota”. Il premier dell’Ontario Doug Ford ha dichiarato mercoledì che la provincia lo ha fatto. “Il nostro obiettivo è proteggere le persone e i posti di lavoro a Windsor”, ha detto Ford ai giornalisti al Queen’s Park. “Faremo tutto il necessario per proteggere quei posti di lavoro”.

La mossa del gruppo automobilistico è un raro esempio di un’azienda che intraprende un’azione pubblica durante le trattative sugli incentivi, dimostrando la competitività degli investimenti EV molto ricercati e fino a che punto le case automobilistiche si spingeranno per ottenere il miglior affare possibile. I dirigenti di Stellantis hanno precedentemente discusso del calendario serrato per l’impianto di batterie. Gli impianti di batterie possono richiedere tre anni per essere costruiti.

Stellantis

Lo scorso anno il Canada ha impegnato 372 milioni di dollari per attirare a Windsor la costruzione dell’impianto NextStar del valore di 3,7 miliardi di dollari (5 miliardi di dollari canadesi). Avrà più di 45 gigawattora di capacità e si prevede che impiegherà 2.500 persone con una maggiore creazione di posti di lavoro prevista dagli impatti dello spin-off. Stellantis si è rivolta al Canada dopo che gli Stati Uniti ad agosto hanno approvato la legislazione nota come Inflation Reduction Act. Tale legge offre crediti d’imposta fino a $ 35 per chilowattora per la produzione statunitense di celle della batteria e altri $ 10 per chilowattora per i moduli, che sono costituiti da celle.