Stellantis: l’Ontario offre più soldi, accordo vicino?

L’Ontario sta offrendo più soldi nel tentativo di impedire a Stellantis di ritirarsi dalla costruzione di un impianto di batterie per veicoli elettrici a Windsor ha detto venerdì il premier Doug Ford. Stellantis e LG Energy Solution hanno annunciato l’anno scorso che stavano costruendo l’impianto da 5 miliardi di dollari, ma negli ultimi giorni hanno interrotto la costruzione e hanno avvertito che stavano implementando piani di emergenza perché il governo federale non ha rispettato un accordo per eguagliare i sussidi offerti in gli Stati Uniti.

A seguito dei commenti di Ford, il ministro federale dell’Industria Francois-Philippe Champagne ha affermato che “stiamo facendo progressi” per finalizzare l’accordo e rimettere le cose in carreggiata. Champagne ha dichiarato di aver cenato per due ore con il presidente di LG Energy Solutions, Kwon Young Soo, durante una visita a Seoul questa settimana, e ha detto che è stato un incontro produttivo. Champagne ha detto che Kwon gli ha risposto venerdì mattina.

“Penso che abbiamo un’intesa comune sulla via da seguire”, ha detto Champagne da Washington, DC, dove stava partecipando alle riunioni. L’accordo originale con Stellantis e LG, firmato nel marzo 2022, avrebbe visto l’Ontario e il Canada contribuire con 500 milioni di dollari ciascuno ai costi di capitale del nuovo impianto di batterie. Ma le società sono tornate in Canada ad agosto dopo che gli Stati Uniti hanno firmato l’Inflation Reduction Act, che offre alle aziende crediti d’imposta sulla produzione fino a $ 35 per chilowattora per ogni batteria prodotta.

Il CEO di LG e quello di Stellantis hanno scritto il mese scorso al primo ministro Justin Trudeau, dicendo che Ottawa aveva confermato per iscritto cinque volte che avrebbe eguagliato gli incentivi alla produzione previsti dall’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, ma non ha mantenuto tali impegni. A febbraio è stato raggiunto un “accordo di contributo speciale”, ma il governo federale ha fatto pressioni anche sull’Ontario affinché versasse più denaro, affermando che anche la provincia deve pagare la sua “giusta quota”. Champagne non ha risposto quando gli è stato chiesto se l’offerta dell’Ontario è ora ciò che il Canada considererebbe la “giusta quota”.

Ford ha detto all’inizio di questa settimana di essere rimasto deluso dal modo in cui il governo federale ha gestito la questione, dal momento che la provincia non ha preso quegli impegni di sovvenzione alla produzione, ma ha detto che stava lavorando con i funzionari di Ottawa. “Confermerò che stiamo mettendo più soldi sul tavolo”, ha detto. “Si tratta di salvare posti di lavoro e dare alle persone la qualità della vita che meritano nel sud-ovest dell’Ontario”.

L’impianto di batterie rifornirebbe le sue fabbriche di produzione di automobili in Nord America e impiegherebbe circa 2.500 persone. I produttori di ricambi auto si aspettano che lo stabilimento crei circa 10.000 posti di lavoro indiretti. Stellantis e LG hanno inviato la lettera a Trudeau nello stesso periodo in cui i termini dell’accordo Volkswagen sono stati resi pubblici, ma Champagne ha detto venerdì che non c’era alcuna correlazione. Ha detto che gli accordi Stellantis e Volkswagen sono stati negoziati in parallelo.