Jeep vince per la seconda volta il premio “Modern Consumer of Excellence in Customer Service”

Jeep ha appena aggiunto ancora di più alla sua lista di trofei. Questo perché il brand ha vinto, ancora una volta, il premio “Modern Consumer of Excellence in Customer Service”, certificazione che da oltre 20 anni riconosce le aziende con il miglior servizio al pubblico. Il marchio numero uno di SUV nel paese ha vinto nella categoria “Veicoli – Auto di lusso”.

Considerato uno dei più rilevanti nel settore del Customer Care, il premio viene assegnato dal Grupo Padrão, che pubblica la tradizionale rivista Consumidor Moderno. Nel 2023 giunge alla sua 24a edizione e la cerimonia di consegna dei trofei è prevista per il 20 giugno. Jeep è infatti due volte campionessa di questo importante riconoscimento. Nel 2021, il marchio ha vinto anche in questa stessa categoria. Tutto ciò rafforza e colloca il marchio come una delle migliori aziende nelle relazioni con i consumatori in tutto il Brasile.

“Questo risultato riflette tutto il lavoro di squadra e il continuo sviluppo della qualità del nostro servizio. Ricevere questo riconoscimento ancora una volta ci rende orgogliosi e valorizza ancora di più il rispetto che abbiamo con i nostri clienti in ogni momento del loro viaggio con Jeep”, commenta Maiara Castro, Customer Care Manager di Stellantis “Lavoriamo con sistemi di gestione che ci consentono di avere una visione completa delle esigenze dei nostri consumatori. Abbiamo anche un team forte, preparato e molto dedicato, con l’obiettivo finale di soddisfare sempre i nostri clienti” , ha aggiunto il dirigente del gruppo..

Organizzato dal 2000, il Modern Consumer Award for Excellence in Customer Services è considerato dal settore come il grande Oscar del servizio al consumatore brasiliano. Il suo obiettivo è riconoscere aziende e professionisti impegnati nella qualità e nell’eccellenza nelle relazioni con i clienti.

Per la 24a edizione, aziende di diversi segmenti hanno gareggiato nelle categorie definite. Lo studio che ha dato origine al Consumidor Moderno Award for Excellence in Customer Services – realizzato da CX Brain, unità di intelligence legata a Consumidor Moderno, che ha incorporato il Padrão Intelligence Center – CIP, in partnership con OnYou -, analizza i criteri fondamentali del Customer Experience (CX), come multicanale (numero di canali) e multicanale (qualità dei canali).

Il premio adotta una metodologia meticolosa con il coordinamento tecnico e la valutazione di CX Brain di tutti i canali di servizio delle aziende in collaborazione con OnYou, una delle più rinomate società di auditing di qualità in Brasile.