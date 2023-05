Il GP dell’Emilia-Romagna 2023 è stato annullato

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna non si svolgerà. L’allerta rossa per pioggia e allagamenti ha costretto la Formula 1 alla decisione di annullare il Gran Premio in programma questo fine settimana sulla pista di Imola. La situazione in Emilia-Romagna è molto critica a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno provocato esondazioni e straripamenti di fiumi in tutta la regione, compreso il tracciato di Imola. Per questo motivo è stata decisa la cancellazione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Una decisione presa congiuntamente dalle autorità locali, promotore dell’evento, F1 e FIA ​​e che garantisce la sicurezza dello staff del GP oltre che quella dei cittadini.

Ufficiale la cancellazione del GP di Formula 1 dell’Emilia-Romagna

“A seguito di colloqui tra la Formula 1, il presidente della FIA, le autorità competenti, tra cui i ministri, il presidente dell’Automobile Club d’Italia, il presidente della Regione Emilia-Romagna, il sindaco della città e il promotore, siamo stati costretti a prendere la decisione di non continuare con il weekend del Gran Premio di Imola”, ha dichiarato la Formula 1 in un comunicato. “La decisione è stata presa perché non è possibile tenere l’evento in condizioni di sicurezza per i nostri tifosi, le squadre e il nostro staff. È la cosa giusta e responsabile da fare vista la situazione che stanno affrontando le città della regione. Non sarebbe opportuno spingere le autorità locali e i servizi di emergenza in questo momento difficile”, aggiunge.

Gli allarmi su una possibile cancellazione del Gran Premio sono scattati ieri, quando il circuito è stato evacuato. Oggi rimane chiuso e alcune aree come il paddock di Formula 2 e Formula 3 o il Compound TV sono completamente allagate dall’acqua. La situazione nelle ultime ore non è migliorata, i soccorsi stanno lavorando senza sosta e viste le previsioni per i prossimi giorni la sospensione della manifestazione sembrava obbligata.

Al momento si è parlato della cancellazione del weekend, ma non si è parlato di un possibile rinvio e ricollocazione in calendario. Così, la stagione di Formula 1 conterebbe 22 appuntamenti e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna si unirebbe alla Cina tra quelli cancellati dal calendario. Un calendario che non sarebbe più il più lungo della storia, visto che avrebbe gli stessi GP della scorsa stagione.

Da segnalare che Imola ha un contratto fino alla stagione 2025 e si prevede che dopo l’annullamento del Gran Premio il percorso proseguirà in calendario per un altro anno, fino al 2026, come riferito dal presidente dell’Automobile Club Italiano, Angelo Sticchi Damiani. L’ultima volta che un Gran Premio è stato cancellato poche ore dopo che si era disputato, è stato quello di Australia 2020, a causa dell’inizio della pandemia di covid-19, che ha portato al rinvio dell’inizio della stagione a luglio.