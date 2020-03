Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno lasciato l’Australia prima che il GP venisse annullato

La BBC nelle scorse ore aveva rivelato che Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen avevano lasciato l’Australia prima ancora che Liberty media e la FIA decidessero di annullare il Gran Premio di Formula 1. Insomma i due piloti fin dal ritiro della McLaren hanno manifestato l’intenzione di non correre il Gran Premio anche in un momento in cui la decisione di correre o meno sembrava essere in dubbio. Infatti alcuni team tra cui Red Bull erano intenzionati a correre lo stesso per evitare forti perdite economiche.

Già in conferenza stampa nella giornata di ieri Vettel e Raikkonen avevano mostrato molti dubbi sullo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 d’Australia che poi è stato annullato. Anche Lewis Hamilton si era detto preoccupato e scioccato dal fatto di dover essere in Australia in un momento così delicato per l’intero pianeta. Vedremo dunque adesso quali saranno le prossime decisioni di Liberty Media. Al momento sembra certo l’annullamento dei GP del Vietnam e Bahrein. Si dovrebbe partire il 7 giugno da Baku.

