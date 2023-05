Fiat Titano: svelato il nome del nuovo modello della casa italiana

Fiat ha svelato oggi il primo teaser del suo nuovo modello nel segmento dei D-pickup per il Brasile. Il video ne rivela già il nome: Fiat Titano, ispirato alla divinità della mitologia greca che affronta Zeus e gli altri dei dell’Olimpo nella sua ascesa al potere. Inoltre, questa denominazione può anche essere collegata al metallo titanio, il più resistente utilizzato dall’industria high-tech, un materiale che fornisce elevata resistenza e durata. La denominazione si riferisce a tutta la forza che avrà il pickup.

Fiat Titano è il nome del nuovo pickup medio che la casa italiana svelerà a breve in Brasile

Il filmato presenta anche le prime immagini esterne senza camuffamento del veicolo, che arriva a completare la line-up dei pick-up Fiat, segmento in cui il marchio è leader assoluto in Brasile. Nel video si possono vedere le linee della calandra anteriore con il logo del marchio e la Bandiera Fiat, che rappresenta il movimento di riposizionamento del marchio. In evidenza anche la sagoma laterale, a riprova della sua robustezza, e quella posteriore, con la sigla “Titano”. A poco a poco, verranno rivelati maggiori dettagli sulla nuova Fiat Titano.

Con il nuovo Fiat Titano la principale casa automobilistica italiana punta a conquistare nuove quote di mercato in America latina, un’area del mondo dove la casa italiana va particolarmente forte. Si tratta infatti della casa automobilistica con le maggiori quote di mercato in tutti i principali mercati del continente. Grazie a questo nuovo modello la sua leadership sarà ulteriormente rafforzata. Ricordiamo infine che come pickup in Sud America Fiat vanta già la presenza di Fiat Strada e Toro che sono leader dei rispettivi segmenti. Strada inoltre è l’auto più venduta in assoluto in Brasile da quasi 2 anni e mezzo.