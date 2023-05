Jeep Avenger: Malaga cornice per la presentazione internazionale 

Per la prima volta, Jeep ha scelto la Spagna per presentare un nuovo modello alla stampa internazionale. Niente di meno che un’auto chiave della sua storia come la Jeep Avenger, primo modello del marchio americano ad essersi aggiudicato il prestigioso riconoscimento di Auto dell’Anno in Europa e prima Jeep ad essere commercializzata nel Vecchio Continente con una versione 100 % elettrico.

Jeep ha scelto Malaga per la presentazione internazionale della Jeep Avenger

Malaga, con l’offerta turistica e gastronomica della Costa del Sol e luoghi emblematici come La Alcazaba, il Museo Picasso, Calle Larios offre molte possibilità per i più urbani, senza trascurare il suo ambiente selvaggio, con un parco naturale alle porte del città dai paesaggi pittoreschi e dalle strade di montagna per assaporare la vocazione offroad di un SUV come la Jeep Avenger. In particolare, Fuengirola e Marbella sono state le due location selezionate dai team Jeep per godere della presenza sulle loro strade della nuovissima Jeep Avenger Car of The Year 2023.

La Nuova Jeep Avenger viene lanciata con una versione 100% elettrica, una prima nella gamma del marchio in Europa. Offre la libertà di muoversi nel centro delle grandi città che contraddistingue i veicoli a “zero emissioni”. Il suo motore a 400 V sviluppa 115 kW (156 CV), con una coppia massima di 260 Nm per un’autonomia di 400 km, secondo il protocollo WLTP, che può arrivare fino a 550 km su percorsi prettamente urbani. Inoltre, è disponibile anche con un agile ed efficiente motore 1.2 Turbo benzina da 120 CV.

Con le sue dimensioni compatte, i suoi 4,08 m di lunghezza e i suoi sbalzi corti, la Nuova Jeep Avenger si distingue per offrire angoli di attacco (20º), ventrali (20º) e di uscita (32º) che la rendono una vera Jeep nelle sue prestazioni offroad. Tuttavia, queste altezze possono essere utili anche in città, per affrontare in tutta sicurezza rampe di parcheggio ripide o strade in pendenza.

La sua vocazione offroad è presente anche nelle modanature e negli elementi di protezione che ricoprono sia il sottoscocca che l’intero perimetro del veicolo e nei fari, anch’essi carenati e collocati in posizione alta. Questo scudo a 360º protegge da piccoli sassi e urti su strade scarsamente asfaltate, nonché da urti a bassa velocità, che sono la causa del 70% dei danni alla carrozzeria in Europa. Con rivestimenti specifici in aree critiche come le porte, la Nuova Jeep Avenger può uscire senza graffi da un percorso fuoristrada o da un parcheggio sotterraneo.

Nella sezione tecnologica, la Nuova Jeep Avenger dispone di Traffic Jam Assistant, Blind Spot Detection, sensori di parcheggio a 360º e una telecamera posteriore che rappresenta l’ambiente del veicolo da una vista drone.