Alfa Romeo continua a crescere in Portogallo

Alfa Romeo, lo scorso aprile, ha registrato una crescita di circa il 200 per cento in termini di volumi di vendita, in un mercato che in Portogallo ha registrato una crescita del 29,1 per cento. Questo aumento di volume è anche significativamente superiore a quello registrato nel mercato Premium, che, secondo le statistiche ACAP, è cresciuto del 32 per cento nel quarto mese del 2023.

La quota di mercato di Alfa Romeo in Portogallo continua a crescere, sia ad aprile che nel primo quadrimestre del 2023

Per quanto riguarda in particolare il mercato Premium, Alfa Romeo ha chiuso il mese di aprile al 9° posto della classifica, salendo di due posizioni rispetto allo stesso mese. In termini cumulati per i primi quattro mesi del 2023, la casa automobilistica del Biscione ha registrato una significativa crescita dei volumi del 348,6 per cento, che le ha consentito di più che triplicare la sua quota di mercato.

Tre i modelli che contribuiscono a consolidare la continua crescita di Alfa Romeo nel mercato portoghese: da un lato il nuovo SUV di segmento C Tonale, il suo primo C-SUV elettrificato, una proposta che ha avviato la metamorfosi del Marchio e che rappresenta un pilastro essenziale della sua strategia “da zero a zero”; dall’altro, Giulia e Stelvio recentemente rinnovate, pilastri dell’attuale gamma Alfa Romeo, nonché del futuro piano di prodotto del marchio, in termini di design e tecnologia, posizionandosi come punti di riferimento nei rispettivi segmenti.

Insomma per lo storico marchio milanese ancora un’ottima notizia. Il 2023 sembra iniziato molto bene dopo che anche nel 2022 si era registrata una crescita con ritorno agli utili per la casa milanese considerata uno dei tre brand premium del gruppo Stellantis insieme a Lancia e DS Automobiles ma l’unico con le capacità di fare bene in tutto il mondo.