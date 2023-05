Stellantis è leader in Brasile e nei principali mercati del Sud America

Stellantis avanza nella leadership del mercato auto e veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina, Cile e in generale in Sud America, consolidandosi come la più grande azienda del settore automotive nella regione nel quadrimestre.

Nel mercato brasiliano, ha superato la soglia dei 192.000 veicoli venduti nell’anno, con una quota pari al 32,5%. Quattro modelli prodotti dal gruppo automobilistico sono tra i 10 più venduti nel paese: Fiat Strada, Fiat Argo, Jeep Compass e Fiat Mobi.

In Argentina, le vendite di Stellantis sono state pari a circa 46.000 unità, con una quota del 31,3% da gennaio ad aprile. Nello stesso periodo, il colosso si è preso la leadership di mercato in Cile, con 13.629 unità vendute e una market share del 12,29%.

Stellantis: prosegue la leadership del colosso nel mercato sudamericano

Considerando i primi quattro mesi dell’anno, Fiat rimane leader nel mercato brasiliano con una quota del 22% e 130.000 unità immatricolate. Il marchio torinese è al primo posto nei segmenti berlina (24,2%), furgoni (37,7%) e pick-up (43,6%).

Inoltre, ha posizionato tre modelli nella classifica dei 10 best seller in Brasile nel 2023, con Strada in testa alla classifica con oltre 31.000 unità, seguito da Argo con 20.463 immatricolazioni e Mobi con 19.352.

Jeep rimane al vertice del segmento dei SUV nel paese con 41.742 unità vendute e una quota del 19,3% nella categoria nell’anno. Considerando tutti i segmenti, la casa automobilistica americana si è assicurata una quota di mercato del 7,1% da gennaio ad aprile 2023.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il Jeep Commander è rimasto il leader indiscusso tra i D-SUV, con 7221 unità vendute e una quota di mercato del 33,4%. La Compass ha ripetuto la buona performance nel suo segmento, leader tra i C-SUV, con 20.454 unità consegnate e il 44,6% del suo segmento. Il Jeep Renegade – con 13.960 unità vendute, la Wrangler e il Gladiator completano la buona performance del marchio.

La prestazione di Stellantis nel trimestre si completa con oltre 19.000 Peugeot e Citroën vendute. Citroën festeggia una crescita delle vendite del 203% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022. La solida performance è stata guidata dalla nuova Citroën C3, che ha immatricolato 1965 veicoli nell’ultimo mese e ha accumulato oltre 16.000 unità vendute in Brasile dal suo lancio.

Nel segmento premium, Ram si è distinta con 3275 esemplari immatricolati, il 578% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo ha portato il brand nella vice-leadership dei marchi di questo segmento nei primi quattro mesi dell’anno. Nello specifico ad aprile, il Ram 3500 – modello di punta della gamma – si è imposto tra tutti i veicoli premium con 550 immatricolazioni.

Ottimi risultati anche in Argentina e Cile

Stellantis rimane la più grande azienda del settore automotive in Argentina, guidando la classifica della produzione – con 56.000 unità prodotte nell’anno – e delle vendite – con circa 46.000 immatricolazioni e il 31,3% del mercato.

I due modelli più venduti nel mercato argentino sono prodotti dall’azienda: la Fiat Cronos – con 19.000 unità vendute – e la Peugeot 208 – con 13.800 immatricolazioni. Occupano rispettivamente il primo e il secondo posto del podio.

Infine, Stellantis ha guidato anche il mercato cileno con 13.629 unità vendute, pari al 12,29% del mercato. In evidenza nel periodo, Peugeot con 6339 unità vendute nel quadrimestre (5,71% di share), Ram con 2638 unità (2,38%) e Citroën con circa 2000 unità e l’1,81% di quota.