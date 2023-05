Stellantis al top, in Italia, nel mercato LCV ad aprile

Pure il mese di aprile premia la gamma di veicoli commerciali leggeri, i cosiddetti LCV, di casa Stellantis. Il mercato italiano si conferma quindi territorio di ormai sicura leadership per i veicoli commerciali leggeri del Gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA, grazie ad una quota di mercato che ora supera il 45% attestandosi su un più che valido valore di quota pari al 46,1%. Una vera e propria storia di successo corroborata da numeri di concreta validità per un mercato presidiato da una gamma assolutamente completa, in grado di contare su quattro costruttori come Fiat Professional, Citroen, Opel e Peugeot.

Si comprende bene che il mercato italiano degli LCV premia Stellantis, anche ad aprile, con un valore che indica uno pseudo monopolio con quasi la metà delle immatricolazioni registrate proprio da noi in Italia. Un risultato che è una conferma della strategia messa a punto dal Gruppo Stellantis in un comparto decisamente fondamentale, dove l’Italia pone in essere basi particolarmente solide e potenzialità di sviluppo con ampi margini; un dato che pone l’Italia in una posizione da protagonista anche a livello europeo.

Il mercato degli LCV in Italia premia Stellantis con quote di mercato molto interessanti

Sebbene ci troviamo all’interno di uno scenario economico piuttosto altalenante, il mercato italiano, sulla base dei dati elaborati da Dataforce, ha premiato gli LCV di Stellantis e nello specifico soprattutto i veicoli a marchio Peugeot e Citroen che infatti hanno raggiunto una quota di mercato pari al 6,1% e al 5,8% rispettivamente. In ogni caso anche Opel ha ottenuto ottimi riscontri nel panorama dei veicoli elettrici; il costruttore tedesco insiste infatti su una quota del 24,5%, risultando il miglior marchio per ciò che riguarda i veicoli elettrici BEV di questa categoria. Bene anche Fiat Professional che mantiene la leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri grazie ad un complessivo che supera le 3.600 immatricolazioni totali.

Gianluca Zampese, direttore per l’Italia dei veicoli commerciali di casa Stellantis, ha ammesso una concreta soddisfazione in merito ai risultati, in termini di quota di mercato, raggiunti durante il mese di aprile in Italia. Sicuramente, secondo Zampese, rappresenta uno “stimolo per fare meglio. Abbiamo prodotti molto performanti e, grazie alla nostra rete di vendita professionale, sono convinto che abbiamo le possibilità per avere ulteriori soddisfazioni in Italia”. Vedremo quindi cosa accadrà a maggio.