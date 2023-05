Nuova Fiat 600: continua il suo sviluppo, ecco quando potrebbe debuttare

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la prima immagine senza veli della nuova Fiat 600. La vettura è stata avvistata in Germania mostrando quella che sarà la sua carrozzeria definitiva che non sorprende essendo sicuramente molto vicina nello stile alle attuali Fiat 500 e 500X. In molti si stanno domandando in questi giorni quando debutterà questa auto. La sua presentazione avverrà di sicuro entro il 2023. Tuttavia per il momento Fiat non ha ancora annunciato date precise per quanto riguarda il suo lancio.

Continua lo sviluppo della nuova Fiat 600 in vista del debutto entro fine anno

Al momento sappiamo solo che lo sviluppo della nuova Fiat 600 continua in strada come dimostrano le recenti foto spia. Se in un primo momento si pensava che questa auto avrebbe potuto debuttare già durante l’estate, al momento sembra più probabile che il suo arrivo possa slittare di qualche mese. Prima infatti Fiat ha intenzione di svelare la nuova Fiat Topolino che a quanto pare sarà svelata la prima settimana di luglio, molto probabilmente il 5 luglio, un giorno molto importante per la principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat 600 dunque potrebbe debuttare qualche mese dopo, forse a settembre. Maggiori certezze le avremo comunque nel corso delle prossime settimane. Una cosa sembra certa, la produzione del veicolo presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia inizierà di certo entro la fine del 2023. La vettura arriverà sul mercato con due versioni: una con motore elettrico da 156 CV di potenza massima e con almeno 400 km di autonomia e il nuovo 1.2 mild-hybrid da 136 CV. Le due versioni dovrebbero debuttare in contemporanea.

Non resta dunque che aspettare e vedere quali novità arriveranno a proposito della nuova Fiat 600 il cui debutto sarà indubbiamente uno dei momenti più importanti della casa torinese in questo 2023. Questo veicolo con una lunghezza non superiore ai 4,1 m è un’altezza da terra importante, potrebbe far conquistare preziose quote di mercato a Fiat che poi nel 2024 lancerà un secondo modello sempre nel segmento B per monopolizzare completamente il settore.