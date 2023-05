Nuove Fiat Punto, Jeep Renegade e Lancia Gamma: le novità che potrebbero cambiare tutto

I marchi di Stellantis nei prossimi anni lanceranno numerosi novità. Di alcune si parla tanto di altre un po’ meno tra quelle che indubbiamente cambieranno notevolmente le cose per le case automobilistiche che le lanceranno oggi vi vogliamo parlare delle nuove Fiat Punto, Jeep Renegade e Lancia Gamma. Per quanto riguarda la prima al momento non sappiamo se il nome sarà recuperato. Al momento sembra più probabile che Fiat possa decidere di utilizzare un altro nome.

Tra le novità più importanti per Stellantis le nuove Fiat Punto, Jeep Renegade e Lancia Gamma

Quello che sembra certo è che la nuova Fiat Punto o comunque la sua erede sarà una vettura importantissima per la principale casa automobilistica italiana. Infatti con questa auto il brand torinese di Stellantis farà il suo ritorno nel segmento delle berline compatte che ha lasciato nel 2018 con l’addio della vecchia Punto. In un momento in cui altri produttori dicono addio al settore dunque Fiat potrebbe conquistare preziose quote di mercato aumentando il suo peso specifico in Europa.

La vettura avrà di certo una versione completamente elettrica. Non escludiamo versioni a combustione ma molto dipenderà da come nel frattempo il mercato evolverà. La nuova Fiat Punto nascerà su piattaforma STLA Small e dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4 m. Il suo debutto è previsto verso la fine del 2024. Il luogo di produzione non sarà l’Italia. Altrettanta importanza la avrà anche la nuova Jeep Renegade. Ci riferiamo alla nuova generazione del SUV compatto che nel 2025 sarà svelata. L’auto tornerà solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

Il suo design sarà modificato e si dice anche che per differenziarsi maggiormente dalla recente Jeep Avenger vedrà aumentare le sue dimensioni rispetto al modello attuale. Rispetto alla Avenger pensata per la città, la nuova Jeep Renegade avrà caratteristiche off-road più accentuate. Oltre alla nuove Fiat Punto e Jeep Renegade altro modello di cui al momento non si parla abbastanza è la futura Lancia Gamma.

Questo veicolo arriverà nel 2026 e sarà la prima auto di Lancia ad arrivare sul mercato solo e soltanto in versione elettrica al 100 per cento. L’auto, che molto probabilmente sarà prodotta in Italia, nascerà sulla piattaforma STLA Medium e dunque avrà circa 650 km di autonomia nella sua versione top di gamma. Questa vettura avrà lo stile di una sportback e probabilmente sarà una berlina a ruote alte. Questo dovrebbe essere il modello più venduto da Lancia in Europa.

Dunque con le nuove Fiat Punto, Jeep Renegade e Lancia Gamma, il gruppo Stellantis nei prossimi anni arricchirà le gamme dei suoi tre brand con modelli che dovrebbero avere le caratteristiche giuste per fare bene sul mercato e aiutare le tre case automobilistiche ad aumentare la loro quota di mercato e il loro peso specifico in un mercato auto europeo sempre più ricco di concorrenti ma che nei prossimi anni avrà un ruolo sempre più importante per l’industria automobilistica.