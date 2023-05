Alfa Romeo Certified lanciato in Germania

Alfa Romeo introduce la propria etichetta per le auto usate del marchio. “Alfa Romeo Certified” offre agli acquirenti la sicurezza di un veicolo certificato con una garanzia del veicolo fino a 24 mesi. L’intero processo di acquisto è lo stesso delle auto nuove. Il nuovo marchio sarà introdotto in tutta Europa ed è ora disponibile in Germania.

Le vetture usate con il sigillo “Alfa Romeo Certified” sono state accuratamente controllate in più di 120 punti, dalla carrozzeria all’elettronica, dalle dotazioni di sicurezza ai componenti della trasmissione. Le riparazioni necessarie vengono eseguite esclusivamente con ricambi originali Alfa Romeo. Ciò garantisce che l’auto usata venga consegnata all’acquirente in perfette condizioni e con un motore regolato correttamente.

Tra i vantaggi del programma “Alfa Romeo Certified” c’è anche una garanzia totale del veicolo, che può arrivare fino a 24 mesi con durata illimitata e non prevede alcuna franchigia per il cliente. La garanzia del veicolo è disponibile presso tutte le Concessionarie Alfa Romeo e copre sia i componenti meccanici che quelli elettrici con poche eccezioni, nonché i costi di manodopera. La garanzia del veicolo certificato Alfa Romeo può essere trasferita a un nuovo proprietario se il veicolo viene venduto prima della scadenza.

Include anche la protezione dei costi di mobilità in tutta Europa, nonché altri servizi su misura e soluzioni finanziarie. Ad esempio, nel primo anno dall’acquisto, fino a un massimo di 15.000 chilometri nessun costo per la manutenzione del veicolo. Grazie all’offerta “soddisfatti o rimborsati”, gli acquirenti hanno anche la possibilità di restituire il veicolo entro dieci giorni e fino a un chilometraggio inferiore a 1.000 chilometri.

Parallelamente all’avvio del programma “Alfa Romeo Certified”, è ora online un sito dedicato ( www.certified.alfaromeo.de ). Informa gli interessati sulla concessionaria Alfa Romeo dove è attualmente disponibile il veicolo desiderato usato. È inoltre presente un’area dedicata alle vetture “Alfa Romeo Certified” presso gli showroom dei rivenditori partner. Con il supporto di dipendenti appositamente qualificati, le parti interessate possono dare un’occhiata con calma alla loro auto dei sogni di proprietà precedente e convincersi della sua qualità durante un test drive non vincolante.

Alfa Romeo è entrata in una nuova era di elettrificazione e connettività. Con il programma “Alfa Romeo Certified”, il tradizionale marchio italiano sottolinea la sua strategia di attenzione alla soddisfazione del cliente e di offrire loro un’esperienza di acquisto unica. “Alfa Romeo Certified” è anche un ulteriore passo verso un ecosistema completo di servizi innovativi. Oltre agli acquisti online, questo include anche la tecnologia NFT. Con un certificato digitale a prova di contraffazione (token non fungibile NFT, che, per i modelli Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio, documenta ad esempio lo storico tagliandi del veicolo su richiesta del cliente.