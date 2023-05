I profitti della Ferrari salgono del 24%

Ferrari ha dichiarato giovedì che il suo profitto del primo trimestre è balzato del 24 per cento a 297 milioni di euro, con un aumento del 10% delle consegne poiché l’enorme domanda per i suoi ultimi modelli ha determinato un aumento della redditività. “Il nostro portafoglio ordini si estende già fino al 2025”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Ferrari ha dichiarato giovedì che il suo profitto del primo trimestre è balzato del 24 per cento a 297 milioni di euro

Le entrate e gli utili della Ferrari hanno entrambe ampiamente superato le stime di Wall Street e la società ha mantenuto la sua guida ottimista per l’intero anno. Le azioni sono aumentate di oltre il 3% nel trading pre-mercato dopo la notizia. I ricavi sono aumentati del 20% anno su anno, a 1,43 miliardi di euro da 1,19 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022.

Ciò è dovuto in gran parte a un mix più ricco di modelli venduti e a un aumento delle “personalizzazioni”, termine usato dall’azienda per i suoi lunghi elenchi di opzioni che possono aggiungere centinaia di migliaia di dollari al prezzo di una nuova Ferrari. La casa automobilistica del cavallino rampante ha incoraggiato un numero maggiore di clienti a sfruttare le opzioni estese disponibili come parte di uno sforzo più ampio per aumentare i propri margini di profitto.

Questi sforzi stanno dando i loro frutti: il margine di profitto EBIT (utili prima di interessi e tasse) della Ferrari, una cifra ampiamente osservata, è aumentato di un intero punto percentuale al 26,9% dal 25,9% di un anno fa. La Ferrari ha consegnato 3.567 veicoli nel trimestre, in aumento del 10% rispetto a un anno fa. Ha affermato che l’aumento delle spedizioni è stato guidato dall’elevata domanda per la sua decappottabile Portofino M, l’auto sportiva ibrida 296 GTB e la 812 Competizione, una versione a tiratura limitata ancora più veloce della sua ammiraglia a dodici cilindri, la 812 Superfast.

La Ferrari ha dichiarato di aver iniziato ad aumentare la produzione del suo ultimo modello Icona, la Daytona SP3, nel primo trimestre. Prevede di realizzare solo 599 unità della Daytona SP3, che parte da poco più di $ 2,2 milioni. Tutte le 599 unità sono già state vendute.

Nonostante la lunga lista d’attesa, Vigna ha affermato che la Ferrari ha riaperto gli ordini per il suo prossimo Purosangue, un modello simile a un SUV con motore V12 con un prezzo di partenza di circa $ 400.000. La Ferrari aveva temporaneamente smesso di prendere ordini per il Purosangue a causa della domanda iniziale inaspettatamente alta.

Le consegne del Purosangue inizieranno in Europa prima della fine del secondo trimestre e negli Stati Uniti nel terzo trimestre. La Ferrari ha rivelato un nuovo modello durante il primo trimestre, una versione decappottabile della sua coupé Roma con motore V8.

Nonostante il trimestre migliore del previsto, la Ferrari ha mantenuto la precedente guidance per l’intero anno . Prevede ancora ricavi per circa 5,7 miliardi di euro nel 2023, con un utile rettificato per azione compreso tra 6 e 6,20 euro. Si prevede inoltre un aumento del margine EBIT per l’intero anno, a circa il 26%, alimentato dalla Daytona SP3 e dalla Purosangue.