Fiat: prosegue la leadership di mercato in Brasile

Il mese di aprile si chiude con Fiat ancora una volta al vertice del mercato brasiliano. In totale, la casa automobilistica torinese ha conquistato il 22% di quota di mercato e ha immatricolato 33.406 veicoli, oltre 9000 in più rispetto alla seconda classificata.

Il brand di Stellantis è leader anche nei segmenti hatch, pick-up e van. Inoltre, in un altro mese, per la 17ª volta, il Fiat Strada è stato la vettura più venduta in Brasile con 8501 unità immatricolate.

Fiat Pulse

Fiat: 33.406 veicoli immatricolati ad aprile 2023 in Brasile

Herlander Zola, Senior Vicepresidente di Fiat e Abarth Sud America, ha detto che sono in prima linea nel mercato brasiliano da oltre due anni, il che dimostra il successo che hanno ottenuto con il nuovo riposizionamento dello storico marchio italiano.

Questa nuova fase è iniziata nel 2020 con il lancio dello Strada completamente ridisegnato, modello che oggi è il veicolo più venduto in Brasile. Il pick-up, il Pulse, lo Scudo, il Fastback e il nuovo Ducato sono importanti modelli Fiat arrivati ​​sul mercato negli ultimi anni e rappresentano circa la metà delle immatricolazioni del costruttore torinese, a dimostrazione della forza della nuova gamma.

Non si può parlare di pick-up senza citare Fiat, grande protagonista del segmento. Anche con il mercato sempre più competitivo, la casa torinese continua a guidare il segmento con risultati davvero interessanti.

Fiat Scudo

Ad aprile ha conquistato il 39,3% di quota di mercato e un doppio podio, con Strada al primo posto e Toro al secondo. Anche il SUP di Fiat è leader nel segmento C dei pick-up con una quota del 46,1%.

Punto di riferimento nel mercato dei SUV, Fiat ha conquistato una quota del 38,1% nel segmento dei furgoni. Questo mese, infatti, il brand italiano ha lanciato il nuovo Fiat Ducato, un modello che ha guadagnato maggiori prestazioni, economicità e produttività. È importante sottolineare che lo Scudo è in testa al segmento D dei van per il quinto mese consecutivo dal suo lancio e ha ottenuto ad aprile il 40,7% di quota di mercato nella sua categoria.

Fiat Fastback

Ottimi risultati anche per Argo, Mobi e Cronos

Nelle hatch, Fiat è stata anche la numero uno con una quota di mercato del 24,3%. I suoi due modelli di questo segmento si uniscono allo Strada e compaiono nella classifica dei 10 veicoli più venduti nel mercato brasiliano: Argo al quinto posto con 5475 unità vendute e Mobi al nono posto con 4686. Il modello ha persino portato il marchio a prendere il comando tra le hatch di segmento A nel mese con una quota del 52,7%.

Da segnalare inoltre che ad aprile 2023 la Fiat Cronos è cresciuta del 22% rispetto al mese precedente. Inoltre, Fiat ha chiuso al secondo posto nei B-SUV ad aprile con Pulse e Fastback, con il 17,4% di quota e 4396 esemplari consegnati. Dal lancio, il Fiat Pulse ha registrato più di 70.000 immatricolazioni mentre il Fiat Fastback più di 20.000.

Considerando i primi quattro mesi dell’anno, la casa automobilistica torinese continua a guidare il mercato brasiliano con una quota di mercato del 22% e 130.000 unità consegnate, oltre 34.000 davanti al secondo brand in classifica. Fiat, inoltre, ha conquistato il podio sia nelle vendite dirette che nel dettaglio.

Come se non bastasse, è anche numero uno nei segmenti hatch (24,2%), furgoni (37,7%) e pick-up (43,6%) ed è secondo tra i B-SUV con il 17%. Infine, ha tre modelli nella classifica dei 10 best seller in Brasile nel 2023: Strada in testa alla classifica con oltre 31.000 unità, Argo al quinto posto con 20.463 e Mobi in nona posizione con 19.352 veicoli venduti.

Fiat Cronos