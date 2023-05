Jeep Avenger: quanti Easter Eggs nascosti!

La nuova Jeep Avenger rappresenta il primo veicolo elettrico di casa Jeep (anche se in Italia e in Spagna viene proposta anche con propulsore endotermico da 1.2 litri). Parliamo di un modello particolarmente rilevante nella nuova strategia di elettrificazione del costruttore di casa Stellantis, specificamente realizzato per l’Europa in virtù di un design di sicuro interesse e di ingombri dimensionali adatti alle strade del Vecchio Continente.

Ora i primi clienti che hanno scelto la Jeep Avenger si sono accorti dell’ampia disponibilità di Easter Eggs presenti in più punti del piccolo B-SUV del costruttore americano. Stiamo parlando di molteplici piccoli dettagli nascosti che hanno il compito di rendere ancora più unico questo piccolo SUV di casa Jeep. Per l’individuazione degli Easter Eggs presenti sulla Jeep Avenger facciamo affidamento a quanto riportato di recente dagli spagnoli di Periodismo del Motor che ne hanno individuati in gran quantità.

Ecco dove trovare, e quali sono, gli Easter Eggs presenti sulla nuova Jeep Avenger

L’elenco degli Easter Eggs trovati a bordo della nuova Jeep Avenger appare in effetti particolarmente ampio e variegato. Tuttavia, come la maggior parte dei nuovi modelli a marchio Jeep, il richiamo alla iconica Willys rimane intatto e particolarmente ovvio. Innanzitutto, l’iconica griglia a sette feritoie e gli immancabili fari tondi si trovano all’estremità di uno dei raggi su ciascuno dei cerchi ruota. Allo stesso tempo, un emblema simile si nasconde anche in bella vista all’interno della calandra stessa: Jeep ha quindi nascosto una sua iconica griglia all’interno della griglia stessa della Jeep Avenger. Tuttavia non si tratta dell’unico Easter Eggs disposto sulla griglia della nuova Avenger. Al centro della griglia del paraurti anteriore, dove si trova il sensore radar, possiamo scorgere invece una bussola con le coordinate geografiche che indicano quelle della città di Torino dove è stata progettata la Jeep Avenger.

È interessante notare che l’unico posto in cui ci aspettiamo la presenza di un richiamo della Jeep Willys abbia un Easter Eggs completamente nuovo. Quel punto è sul bordo del parabrezza. Al posto del vecchio SUV ora vediamo la sagoma di un bambino che guarda il cielo notturno con un telescopio. Come possiamo essere sicuri che sia un cielo notturno? Ebbene, nell’angolo opposto del parabrezza la Jeep Avenger introduce delle stelle.

Il lunotto posteriore introduce invece un Easter Eggs tutto suo. Questa volta si tratta di una piccola sagoma montuosa con quello che sembra un piccolo paesaggio urbano nella parte inferiore. Non possiamo davvero dire cosa potrebbe essere, se si tratta ad esempio di una città del mondo reale, ma forse puoi aiutarci a identificare la volontà di vivere a stretto contatto col mondo della guida in off-road. Risulta invece visibile sulla modanatura del tetto della Jeep Avenger un Easter Eggs in rilievo; si tratta di una coccinella, con la quale concludiamo questo pseudo tour degli Easter Eggs presenti sulla nuova Avenger di casa Jeep.

Un ultimo pseudo Easter Eggs di Pasqua è visibile solo con la portiera aperta. Si tratta di un piccolo marchio Jeep posto all’estremità del cruscotto. Quel punto tuttavia sta diventando più comune per le case automobilistiche per introdurre piccoli simboli e segni speciali, quindi non possiamo dire che si tratta realmente di un’Easter Eggs o perlomeno si tratta di un Easter Eggs piuttosto borderline.

Foto, Periodismo del Motor