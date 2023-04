Debutta sulle strade europee la Jeep Avenger full electric

La nuova Jeep Avenger, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio, viene presentata alla stampa europea. Progettata e costruita in Europa, incarna il DNA del marchio e si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti europei, grazie alla sua combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. L’introduzione della Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della fase successiva dell’elettrificazione del marchio Jeep – l’ondata di BEV – che vedrà l’arrivo sul mercato di quattro veicoli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, il marchio Jeep venderà in Europa solo auto 100% elettriche pure.

Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico (BEV) del marchio Jeep, viene svelato alla stampa europea

Jeep Avenger è molto compatto all’esterno, ma incredibilmente spazioso all’interno, con flessibilità e spazio per persone e attrezzature. Dinamico e maneggevole allo stesso tempo. Molto capace, tecnologicamente avanzato e sicuro, con capacità pratiche di guida automatizzata, è un veicolo perfetto sia per il fuoristrada che per la vita in città.

Pura espressione di “libertà concentrata”, è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore equipaggiato di serie con Selec-Terrain e Hill Descent Control, che, insieme alla migliorata altezza da terra e agli angoli, lo rendono un veicolo con inaspettate fuoriuscite. capacità stradale.

Il nuovo propulsore elettrico combina l’esclusivo motore elettrico da 400 volt per offrire un’autonomia senza stress fino a 400 km WLTP e fino a 550 km nella guida in città. La sua capacità di ricarica rapida ti consente di ottenere la tua dose giornaliera di energia, 30 chilometri, in soli 3 minuti.

Jeep Avenger

Rivelata al Motor Show di Parigi 2022, la Jeep Avenger è già stata acclamata sia dai clienti che dagli esperti del settore. Ancor prima che i primi veicoli fossero consegnati ai clienti in Europa, la nuovissima vettura completamente elettrica ha attirato il riconoscimento dei media essendo stata nominata Auto dell’anno 2023 e Miglior SUV per famiglie ai premi Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023 tra gli altri.