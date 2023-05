Stellantis ha imboccato la strada per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sociali e ambientali

Stellantis ha pubblicato il secondo bilancio di Responsabilità Sociale d’Impresa (il cosiddetto CSR, ovvero Corporate Social Responsibility) con la volontà di confermare gli impegni assunti finora con un’attenzione rivolta al raggiungimento degli obiettivi pubblici su questioni di tipo sociale e ambientale.

Va detto quindi che le attività del CSR presentato da Stellantis rientrano nel piano strategico a lungo termine del Gruppo, ovvero quanto previsto in tema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in ogni ambito nel piano strategico Dare Forward 2030. La roadmap del Gruppo Stellantis prevede che entro il 2038 venga raggiunta la completa neutralità carbonica.

Stellantis ha compiuto grossi progressi verso questa direzione, secondo quanto ammesso dal CEO Carlos Tavares

Secondo il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, il Gruppo è consapevole del ruolo e delle responsabilità verso le sfide ambientali e sociali che il mondo odierno deve affrontare. Si guarda verso questa direzione anche “per garantire la libertà di mobilità a tutti” sfruttando soluzioni innovative. Ciò mediante un “approccio olistico a 360 gradi con gli stakeholder”, utile per compiere “notevoli progressi verso il nostro ambizioso obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2038, contribuendo a proteggere il pianeta e, nel contempo, il futuro della nostra Azienda”.

Fra le iniziative principali del CSR relativo allo scorso anno vanno citati alcuni aspetti fondamentali. A cominciare dallo sviluppo del rapporto sul clima col quale Stellantis ha illustrato l’approccio olistico del Gruppo nel processo di decarbonizzazione e col quale conferma la giusta direzione intrapresa per divenire, entro il 2038, un’Azienda a zero emissioni di carbonio, in ogni suo ambito, con una compensazione a una cifra percentuale delle emissioni rimanenti. Nel 2022, Stellantis aveva infatti già raggiunto una riduzione pari all’11% della “carbon footprint” negli scope 1 e 2 rispetto al 2021; inoltre, ha confermato l’impegno profuso per attuare la strategia di decarbonizzazione nello scope 3 per i prodotti e i servizi sostenibili attraverso l’elettrificazione dei prodotti, l’inclusione dei criteri per le emissioni di gas serra nella scelta dei fornitori di materiali a maggiori emissioni e l’approccio rigoroso a 360 gradi all’economia circolare.

Va sottolineato anche il lancio e l’implementazione di molteplici politiche globali, a cominciare dalla quella ambientale ed energetica, quindi la policy sui diritti umani e sulle linee guida per l’acquisto responsabile a livello globale. La volontà di rendere Stellantis sempre di più un’azienda tecnologica che guarda alla mobilità sostenibile passa invece da iniziative di formazione e aggiornamento. Vanno in questa direzione le iniziative di formazione e aggiornamento, assieme ad una grande attenzione rivolta alla diversità e all’inclusione, con il 27% delle posizioni di leadership occupate da donne e l’obiettivo di arrivare al 30% entro il 2025.

Inoltre, la Fondazione Stellantis offre sostegno alle organizzazioni mondiali e alle principali organizzazioni non profit che offrono opportunità alle persone promuovendone l’accesso all’istruzione.

Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha anche promosso il Freedom of Mobility Forum

Stellantis ha anche promosso il Freedom of Mobility Forum gestito da Wavestone. Si è trattato di un incontro di livello internazionale dove appassionati risolutori di problemi impegnati in dibattiti basati sui fatti, hanno permesso di ampliare le prospettive utili per identificare le soluzioni migliori consentendo quindi una libertà concreta in termini di mobilità sicura, accessibile e sostenibile.

Col bilancio CSR 2022 presentato da Stellantis, il Gruppo vuole illustrare la propria visione, gli obiettivi che si è prefissato, i rischi e le opportunità. Per Stellantis esistono quindi sei pilastri, sei aree di intervento per la politica di CSR del Gruppo per ben 22 argomenti. Per ogni tematica, Stellantis ha già pubblicato i risultati del 2022 e del 2021. Ecco le aree di intervento:

Produrre un impatto tangibile sul cambiamento climatico;

Guidare la trasformazione dell’Azienda tramite lo sviluppo del capitale umano;

Soddisfare le sempre nuove aspettative dei clienti sulla mobilità;

Prevenire le violazioni etiche promuovendo una cultura del rispetto dei valori sociali;

Promuovere la protezione delle risorse naturali e implementarne un uso responsabile;

Garantire la protezione dei diritti umani e sostenere uno sviluppo economico equilibrato dei territori.

Durante lo scorso anno Stellantis ha pure completato il consolidamento dei suoi dati a seguito della costituzione della società, avvenuta durante il mese di gennaio del 2021, e ha portato avanti in modo coerente l’allineamento delle sue pratiche agli obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall’ONU.