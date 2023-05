Nuova Alfa Romeo Alfetta: caratteristiche, novità, design e motori della futura coupé fastback elettrica

Nuova Alfa Romeo Alfetta sembra sempre più vicina a diventare realtà. Secondo le ultime indiscrezioni apparse sul web nelle scorse ore la vettura dovrebbe tornare dopo il 2027 sotto forma di una coupé fastback elettrica. Questa auto potrebbe affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato rappresentando per i fan del Biscione una interessante alternativa.

Nuova Alfa Romeo Alfetta: tornerà nelle vesti di coupé fastback elettrica

Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dallo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato nel caso di ritorno di questo modello verrebbe proposta solo per l’Europa rappresentando una eccezione nella futura gamma di auto di Alfa Romeo. La casa milanese infatti in futuro intende diventare il brand premium globale di Stellantis e per questo punterà sul lancio di auto che possano essere vendute in tutto il mondo. Dunque da questo punto di vista la nuova Alfa Romeo Alfetta rappresenterà la classica eccezione che conferma la regola.

La vettura sarà solo elettrica e nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Il luogo di produzione per il momento rimane sconosciuto ma sembra abbastanza sicuro che se questo modello sarà approvato sarà prodotto in Italia. La nuova Alfa Romeo Alfetta offrirà un design davvero particolare e con un’autonomia di circa 700 km rappresenterà una valida alternativa per tutti coloro che in futuro cercheranno una vettura di segmento C lunga circa 4,5 m che possa offrire loro buone prestazioni con una carrozzeria non da SUV.

Come dicevamo, la gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Alfetta sarà solo elettrica con potenze che andranno tra i 170 e i 450 CV della versione top di gamma Quadrifoglio, con una batteria con capacità compresa tra 87 e 104 kWh. L’anno di debutto potrebbe essere il 2028. A settembre dovrebbero arrivare le prime conferme ufficiali che questo modello si farà.

Ricordiamo infine che quando finalmente arriverà sul mercato, la nuova Alfa Romeo Alfetta si affiancherà ad una gamma di modelli già abbastanza ricca. Alfa Romeo infatti lancerà nel 2024 un SUV di segmento B che ancora non ha un nome. Nel 2025 e nel 2026 sarà la volta delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che si proporranno nelle vesti di auto completamente elettriche su piattaforma STLA Large. Nel 2027 invece toccherà ad una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli Stati Uniti e prodotta in Italia e che rappresenterà il top di gamma in termini di design, prestazioni, lusso e tecnologia con una versione Quadrifoglio da oltre mille cavalli di potenza.

Sempre a settembre oltre alla nuova Alfa Romeo Alfetta, la casa automobilistica del Biscione dovrebbe approvare altri modelli che vedremo entro il 2030. Tra questi un nuovo E-SUV, la versione elettrica di Tonale e forse anche una nuova Duetto. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito di questa auto e anche delle altre vetture che in futuro arricchiranno la gamma dello storico marchio milanese destinato ad avere un ruolo importante nella gamma dei marchi del gruppo Stellantis.