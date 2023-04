GP dell’Azerbaigian: vince Perez su Verstappen, Ferrari sul podio con Leclerc

Il GP dell’Azerbaigian si è concluso con una nuova doppietta firmata Red Bull, con Sergio Perez che stavolta precede il leader del Mondiale Piloti e compagno di squadra Max Verstappen. In questo modo Checo accorcia le distanze in classifica dalla posizione top portando a soli 6 punti il distacco da Verstappen. La notizia è il podio della Ferrari, il primo della stagione, ad opera di Charles Leclerc dopo una concreta pole position che non riesce comunque a garantirgli i favori della Qualifica in virtù di un passo di gara della Red Bull difficile da raggiungere.

Con la vittoria odierna, Sergio Perez diviene il primo pilota a vincere il GP dell’Azerbaigian dopo l’edizione già vinta nel 2021. Il messicano è un vero e proprio specialista dei tracciati cittadini e con la vittoria odierna formalizza la sesta vittoria in carriera, considerando anche il trionfo nella Sprint di ieri. Perez partiva dalla terza posizione ed è stato quindi in grado di mettere in pratica un successo di spessore risultando protagonista di tornate da record e approfittando anche del pit stop del compagno di squadra al decimo giro quando Nyck De Vries finiva a muro con la sua AlphaTauri. In questo modo Max si è ritrovato alle spalle di Perez, senza riuscire mai ad attaccarlo e senza finire in zona DRS per beneficiare dell’ausilio aerodinamico.

La Sprint di ieri aveva già fornito un primo quadro di quelli che sarebbero stato i possibili valori esprimibili oggi, ovvero che la Red Bull sarebbe rimasta solidamente al top della Griglia di Partenza quindi al comando del Mondiale Costruttori con 93 punti di vantaggio sull’Aston Martin.

Sergio Perez è l’unico ad aver vinto due volte a Baku: la prima volta nel 2021

Al GP dell’Azerbaigian la Ferrari può sorridere grazie al primo podio della stagione

Di questo GP dell’Azerbaigian va sottolineata sicuramente la buona prestazione della Ferrari. La SF-23 sale per la prima volta sul podio in questa stagione 2023 del Circus, grazie al buon apporto di Charles Leclerc che è risultato fra i protagonisti di questo fine settimana azero. La Scuderia cerca di riprendersi il ruolo di seconda forza del Mondiale come era emerso lo scorso anno, in luogo delle ottime performance espresse fin qui dall’Aston Martin.

Il monegasco della Ferrari ha cominciato il suo GP dell’Azerbaigian dalla prima casella in Griglia di Partenza, senza però ricercare possibili velleità di vittoria e di sopravanzare le Red Bull ma piuttosto di ragionare in ottica usura pneumatici. L’indice della competitività della Red Bull va ricercato negli oltre 21 secondi di vantaggio accumulati dalla compagine di Milton Keynes proprio nei confronti di Charles Leclerc con la Ferrari. Va detto, tuttavia, che la pausa intercorsa tra Melbourne e Baku ha permesso al Cavallino Rampante di rivedere qualcosa in attesa di vedere novità più consistenti a Miami domenica prossima.

Charles Leclerc ha riportato sul podio la Ferrari dopo un avvio di stagione deludente

Decisamente male l’Alfa Romeo

Ottimo il quarto posto finale di Fernando Alonso con l’Aston Martin, a otto decimi dal monegasco della Ferrari. Fernando rappresenta una ulteriore conferma della competitività dell’Aston Martin, ancora non proprio al top nel giro secco ma fortemente consistente in gara grazie anche ad un ridotto consumo degli pneumatici. Di conseguenza a Maranello, dopo questo GP dell’Azerbaigian, si può guardare con maggiore interesse al prosieguo della stagione.

Carlos Sainz alla fine è quinto lasciando alle proprie spalle la Mercedes di Lewis Hamilton che non è riuscito ad impensierire il madrileno del Cavallino Rampante. Lewis ha preceduto Lance Stroll con l’altra Aston Martin, che a sua volta ha preceduto George Russell autore del giro più veloce della gara; ne deriva che Mercedes è ancora indietro rispetto ai primi e forse soltanto a Imola potrebbero essere introdotti miglioramenti utili a garantire un possibile miglioramento prestazionale.

Immediatamente fuori dal podio Fernando Alonso che mantiene la terza piazza nel Mondiale Piloti

Bene Lando Norris con la McLaren che conclude il GP dell’Azerbaigian al nono posto davanti ad un sempre valido Yuki Tsunoda, ancora a punti con l’unica AlphaTauri superstite. A seguire ci sono Oscar Piastri, con l’altra McLaren, e Alexander Albon con la Williams. Male le due Alpine con Gasly e Ocon, rispettivamente 14esimo e 15esimo, preceduti da Kevin Magnussen con la Haas e seguiti da Logan Sargeant, con la Williams, e dall’altra monoposto “americana” di Nico Hulkenberg. Al GP dell’Azerbaigian delude l’Alfa Romeo con Valtteri Bottas ultimo e Guanyu Zhou ritirato dopo essere stato richiamato ai box dopo il pit stop del 36esimo giro.