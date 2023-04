Ferrari: Vasseur ammette che Mekies non poteva rifiutare l’offerta dell’AlphaTauri

In assenza di un comunicato ufficiale che annunciasse la prossima fine dei rapporti tra Ferrari e il suo direttore sportivo, Laurent Mekies, è toccato al team principal Frederic Vasseur definire i contorni di queste ultime frenetiche ore che hanno coinvolto la Scuderia di Maranello. Vasseur ha quindi discusso dell’argomento durante la conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio di Azerbaigian in programma a Baku questa domenica.

Proprio a Baku, che rappresenterà per la Scuderia uno pseudo banco di prova per comprendere a che punto si trova la competitività della Ferrari SF-23, la Scuderia di Maranello tenterà di porsi alle spalle un avvio di stagione deludente e il complessivo di zero punti raccolti dai suoi piloti durante l’ultimo appuntamento iridato di Melbourne in Australia. Una condizione probabilmente difficile da mettere in pratica se si legano le volontà di esprimersi in pista con le controversie sorte in questi giorni, legate appunto all’addio di Laurent Mekies che dal prossimo anno sarà team principal della Scuderia AlphaTauri.

Per l’appuntamento di Baku, sulla base di quanto ammesso da Frederic Vasseur, pare che in Ferrari si sia lavorato duramente sullo sviluppo della monoposto per proseguire con i passi in avanti espressi già in Australia che però non hanno fornito i frutti sperati a causa di errori dei piloti.

Laurent Mekies disponeva di un ancora lungo contratto con la Ferrari

Sebbene l’attuale direttore sportivo della Ferrari disponesse ancora di un lungo contratto con la Scuderia, secondo Frederic Vasseur lo stesso Laurent Mekies non poteva rifiutare l’offerta che la Scuderia AlphaTauri aveva indirizzato nei suoi confronti. Vasseur ha quindi spiegato in questo modo l’addio di Laurent Mekies che procede in direzione Faenza.

Lo stesso team principal della Scuderia di Maranello ha anche sottolineato che il ruolo ricoperto negli ultimi sei anni da Mekies, quello di direttore sportivo, non sarà rimpiazzato da una figura equivalente. Piuttosto il ruolo ricoperto fino ad ora dal direttore sportivo del Cavallino Rampante sarà frazionato in virtù di quella che è una ristrutturazione ben più ampia e tuttora insistente fra le mura della Gestione Sportiva.

Laurent Mekies

Poi Vasseur ha espresso un certo fastidio nella gestione della comunicazione proposta dalla Scuderia AlphaTauri rea di aver annunciato l’approdo a Faenza di Mekies in una maniera piuttosto frettolosa: “è stata un po’ troppo aggressiva con il comunicato; dovremo discutere dei dettagli”. Allo stesso tempo però il team principal della Ferrari ha confermato che quella ricevuta da Laurent Mekies rappresentava un’opportunità difficile da rifiutare, “non l’avrei bloccato” ha ammesso. Sebbene Mekies sia già presente a Baku, la Scuderia non ha definito quando al francese sarà permesso di lasciare definitivamente il team sebbene Vasseur abbia già ammesso che quanto sarà messo in pratica sarà sempre nell’interesse della Scuderia. Quindi Frederic Vasseur ha ammesso che la “perdita” di due uomini chiave come l’aerodinamico David Sanchez e il DS Laurent Mekies “non è un dramma”.