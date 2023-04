Nuova Fiat Multipla 2025: ecco con quali auto sarà gemellata

Nuova Fiat Multipla 2025 sarà una delle auto che in futuro caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana che intende essere protagonista ancora per molti anni della scena automobilistica in Europa. A proposito di questo modello, diciamo subito che il suo nome non è stato ancora confermato quindi per il momento si tratta di un semplice soprannome. Non escludiamo che alla fine Fiat possa optare per un altro appellativo anche se sembra abbastanza probabile, in base a quanto dichiarato di recente da alcuni dirigenti della casa torinese, che per questa auto possa essere utilizzato un nome che fa parte della storia di Fiat.

Saranno almeno due le auto di Stellantis fortemente imparentate con la nuova Fiat Multipla 2025

La nuova Fiat Multipla 2025 che debutterà nel corso di quell’anno e che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis a Kenitra in Marocco, sarà un crossover che prenderà il posto di Fiat Tipo e anche di 500X nella gamma della principale casa automobilistica italiana. La vettura sarà dunque la nuova top di gamma del brand torinese di Stellantis e nascerà su piattaforma STLA Medium. L’auto avrà di certo alcune versioni elettriche con autonomia fino a 700 km. Possibile l’arrivo anche di versioni a combustione ma su questo al momento non vi sono certezze.

Una cosa sembra certa a proposito della nuova Fiat Multipla 2025. Per questo modello, così come avviene del resto per molte altre auto, Stellantis pare intenzionata a usufruire di economie di scala realizzando questo modello in simbiosi con almeno una o due altre vetture facente parte del gruppo. In parole povere questa auto sarà fortemente imparentata con altre due vetture di marchi del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Come ricorda anche il sito Passione Auto Italiane, queste due auto parenti strette della nuova Fiat mUltipla 2025 saranno le future Citroen C3 Aircross e Opel Crossland. Le tre auto condivideranno la stessa piattaforma, la stessa gamma di motori e probabilmente molti dei componenti necessari per la loro fabbricazione. Quanto alle dimensioni si dice che la lunghezza di questo modello possa essere di poco superiore ai 4,3 m. Molto probabilmente già nel 2024 arriveranno notizie più certe sulle caratteristiche e sul nome di questo atteso modello destinato ad avere un posto importante nella gamma di Fiat nei prossimi anni.

Nuova Fiat Multipla

Ricordiamo inoltre che oltre alla nuova Fiat Multipla 2025, in casa Fiat si lavora all’imminente debutto della nuova Fiat 600 e della nuova Fiat Topolino che debutteranno nel corso dei prossimi mesi e sicuramente entrambe entro la fine del 2023. Entro la fine del prossimo anno arriverà una seconda segmento B che secondo indiscrezioni sarà erede di Fiat Punto. Per quanto riguarda invece la nuova generazione di 500 si dovrà aspettare almeno sino al 2027. Qui vi mostriamo un render realizzato dal designer Tommaso D’Amico realizzato alcuni mesi fa in cui l’architetto ipotizza l’aspetto della nuova Multipla che di certo monopolizzerà le attenzioni di molti nel corso dei prossimi anni.