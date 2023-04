Fiat riceve tre trofei al Best Dealer Award 2023

Essere il marchio che vende più auto in Brasile non è per tutti. Fiat ha ricoperto questa posizione per 27 mesi consecutivi. Per rimanere ai vertici, la casa italiana punta su un portafoglio completo, che si rivolga a diversi stili di clientela nelle diverse fasi della vita con modelli che si distinguono anche quando si tratta di una bassa svalutazione al momento della rivendita. Lo si è visto durante la cerimonia del Best Resale Award 2023, che si è svolta questa settimana a San Paolo (SP), in cui il brand ha portato a casa tre trofei. Strada, Pulse e Argo sono risultati i migliori nelle rispettive categorie nella certificazione effettuata da KBB (Kelley Blue Book), società specializzata nella valutazione e ricerca dei prezzi delle auto, e dalla rivista Quatro Rodas.

Fiat ottiene tre premi in Brasile al Best Dealer Award 2023 di Quatro Rodas

Fiat Argo, che lo scorso anno si è consolidato come uno dei veicoli più venduti in Brasile, ha vinto nella categoria Compact Access Hatch. È interessante notare che questa è la seconda volta che il modello vince il premio. Al suo primo anno consecutivo, Fiat Pulse si è già affermata come SUV compatto di riferimento. Il primo SUV del marchio sviluppato e prodotto nel paese, il modello ha cinque diverse versioni con un buon rapporto costo-efficacia che hanno contribuito al suo successo. Per completare l’elenco, il veicolo più venduto in Brasile nel 2022 e accumulato quest’anno non poteva essere escluso. Fiat Strada è stato il Pickup Compatto con il più basso tasso di svalutazione del prezzo.

Importante riconoscimento della stampa specializzata nel settore automobilistico, la certificazione mira a evidenziare quali veicoli si sono deprezzati di meno nell’ultimo anno. Nella sua quarta edizione sono stati valutati i prezzi di 136 modelli in totale, suddivisi in 23 categorie. Sono state prese in considerazione solo le auto e i veicoli commerciali leggeri venduti nel febbraio 2022 a km zero con un prezzo di fabbrica suggerito inferiore a R$ 500.000 e rimasti in vendita a km zero nei listini ufficiali delle case automobilistiche nel febbraio 2023.

La metodologia utilizzata si basa sui valori di vendita e rivendita dopo il primo anno di utilizzo. I valori vengono confrontati con i rispettivi prezzi di cambio di questi stessi veicoli nel gennaio 2022. La differenza tra i due prezzi rilevati nelle due date determinate determina l’indice di deprezzamento. L’indice di vincita corrisponde ad una media aritmetica tra le versioni di ciascun modello per assegnare un unico valore di deprezzamento per modello. Sono contemplati con il premio coloro che ottengono la percentuale verificata più bassa.