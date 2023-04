Alfa Romeo: una coppia di segmento E per conquistare gli USA?

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà numerose nuove auto per arricchire la sua gamma e diventare un marchio premium globale. Da questo punto di vista un ruolo importante lo avranno due auto di segmento E che molto probabilmente saranno lanciate da qui al 2030. Di queste due auto la prima ad arrivare nel 2027 è stata già confermata ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean-Philippe Imparato.

Alfa Romeo: in futuro due auto nel segmento E per conquistare definitivamente il mercato premium a livello globale

Si dovrebbe trattare di una berlina coupé di grandi dimensioni, lunga quasi 5 metri che sarà diretta rivale di Bmw i7. La vettura potrebbe anche avere il nome di Alfa Romeo GTV e nascerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Questa auto sarà sviluppata negli Stati Uniti, proprio con l’obiettivo di piacere ai clienti americani e fare bene in quel mercato che rimane il principale per quanto concerne il segmento premium globale. Questa vettura sarà comunque prodotta in Italia. L’auto che avrà anche una versione Quadrifoglio dovrebbe rappresentare una sorta di non plus ultra del meglio di Alfa Romeo per quanto concerne tecnologia, design, prestazioni e lusso.

Nuova Alfa Romeo GTV

A seguire tra il 2028 e il 2030 questa auto dovrebbe essere affiancata da un SUV di segmento E che si collocherà al di sopra di Stelvio nella gamma dei SUV dello storico marchio milanese. Questa auto che avrà un aspetto molto sportivo e uno stile da SUV coupé non avrà però la terza fila di sedili come temono molti fan del Biscione che si augurano di non vedere mai nella gamma del proprio brand preferito un modello di questo tipo. Entrambe queste vetture saranno votate alla sportività e alle prestazioni nella tradizione della casa milanese. Con queste due auto finalmente il marchio di Stellantis dovrebbe avere le carte in regola per fare davvero bene in paesi quali Stati Uniti e Cina dando serio filo da torcere a rivali del calibro di Audi, BMW e Mercedes.