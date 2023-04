Peugeot rimane il marchio preferito dai francesi

Nel suo ultimo sondaggio, YouGov ha rivelato quali marchi automobilistici sono i preferiti in ogni paese del mondo nel 2022. In Francia, Peugeot ha conquistato ancora una volta il primo posto. La casa automobilistica del Leone precede Mercedes-Benz (2e) e Audi (3e), mentre altri due produttori tedeschi, Volkswagen (4e) e BMW (5e), entrano nella prima metà della classifica.

Peugeot ha conquistato ancora una volta il primo posto tra i marchi di auto preferiti dai francesi

Bisogna aspettare il sesto posto di Citroën per vedere un’altra azienda francese oltre a Peugeot riapparire nella lista dei costruttori più amati dai francesi, mentre Renault chiude in ottava posizione. Da segnalare anche la presenza della Ferrari al nono posto. Il cavallino rampante è l’unico marchio di lusso in questa classifica. A livello globale, Toyota gode ancora della migliore immagine del marchio. Successivamente, come nella classifica francese, i produttori tedeschi ottengono dal secondo al quinto posto. Mercedes-Benz e BMW completano il podio, seguite da Volkswagen e Audi. Anche altri marchi automobilistici giapponesi sono molto popolari in diversi paesi del mondo, dal momento che Honda (6e), Nissan (9e) e Lexus (10e) sono tutte e tre nella seconda parte della tabella.

Per stilare la sua classifica, l’istituto di sondaggi si è basato su vari indicatori come l’impressione, la qualità, il rapporto qualità-prezzo, la reputazione (marchio del datore di lavoro), la soddisfazione e la raccomandazione del cliente. In Francia, 33 marchi del settore automobilistico sono stati valutati su un periodo di dodici mesi dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022. In totale, lo scorso anno YouGov ha intervistato 900.000 persone per determinare quali case automobilistiche godessero della migliore immagine del marchio in Francia. Dunque per Peugeot una buona notizia per quanto riguarda il suo mercato interno. Non a caso la 208 è da due anni l’auto è l’auto più venduta in assoluto in terra transalpina.