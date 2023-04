Fabio Barone: nuovo record mondiale su Ferrari in Grecia

Ancora una volta Fabio Barone ce l’ha fatta. Il pilota romano, con una Ferrari F8 Tributo, è riuscito a mettere a segno il quinto record mondiale della sua carriera, anche questo su una “rossa“. Il nuovo primato ha preso forma sulle insidiose strade che portano ai Santuari di Meteora, in Grecia. Per lui un poker da incorniciare.

Quella di ieri è stata l’impresa più difficile per il mega presidente di Passione Rossa Roma, ma ancora una volta il suo talento e la determinazione sua e dei suoi collaboratori sono stati premiati. Per coprire i quattro chilometri del difficile percorso, con tratti a bassissima aderenza e senza protezioni, Fabio Barone ha dovuto gestire con estrema delicatezza la forza dei 720 cavalli espressi dalla sua Ferrari F8 Tributo. C’è riuscito nel migliore dei modi, in 173 secondi, 5 in meno del record precedente, stabilito da un pilota greco.

Barone, così, entra per la quinta volta nel Guinness dei Primati. Il driver romano sa tirare fuori al meglio il potenziale delle “rosse”. C’è riuscito anche sulla strada panoramica, ad oltre 600 metri di altezza, che conduce ai Santuari di Meteora. Ancora una volta il nostro ingegnere-pilota è riuscito a salire nell’Olimpo, grazie alla sua intelligenza e alle sublimi doti di guida che riesce ad esprimere, pur senza essere un pilota a tempo pieno.

Come abbiamo riferito in un’altra circostanza, l’asso capitolino, con vari modelli della casa di Maranello, ha messo in cassa negli ultimi anni i record mondiali sulla Tranfagarasan in Romania, sulla Tianmen Mountain in Cina, nella Valle del Dades in Marocco. Poi ha battuto Google Maps da Roma a Capo Nord. Ora si è imposto nella nuova sfida, in Grecia, dove ha siglato un altro primato. Il quinto della serie ed anche il più difficile. Ci saranno ulteriori sfide dello stesso tenore in futuro? Sembrerebbe di no, ma con Fabio Barone nulla è impossibile. Intanto gli facciamo i nostri più sinceri complimenti!

Foto | Profilo Facebook Fabio Barone