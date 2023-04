Stellantis trionfa con un suo brand ai Great British Fleet Awards 2023

Arrivano buone notizie per Stellantis dal Regno Unito. Il suo brand Vauxhall è stato insignito del titolo di “Fleet Manufacturer of the Year”, ai Great British Fleet Awards 2023 di ieri sera a Milton Keynes, organizzati da Fleet World. Anche le Vauxhall Astra, Corsa e Vivaro sono state celebrate, portando a casa rispettivamente i titoli di “Miglior auto di flotta medio-bassa”, “Miglior supermini di flotta” e “Van medio dell’anno”.

Il titolo di “Produttore di flotte dell’anno” riflette la posizione di Vauxhall. Il marchio di Stellantis è uno degli operatori di flotte più versatili del Regno Unito. In tutto il suo segmento di veicoli commerciali leggeri (LCV), è uno dei pochi produttori nel paese in grado di offrire alle flotte una variante elettrificata su tutta la sua gamma di modelli, insieme alle versioni diesel. Vauxhall è stato il produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto nel Regno Unito negli ultimi due anni consecutivi.

Anche la gamma di veicoli passeggeri del marchio di Stellantis è cresciuta in modo significativo nel corso degli ultimi 12 mesi, con il marchio che ora vende varianti elettrificate su tutti i modelli ad eccezione del Crossland. Entro il 2028 sarà un produttore esclusivamente elettrico, sette anni prima della scadenza del governo del Regno Unito. L’impegno di Vauxhall per l’elettrificazione e la sua versatile gamma di prodotti stanno rendendo più facile per le aziende diventare ecologiche.

La Vauxhall Vivaro è stata nominata “Medium Van Of the Year” alla premiazione di ieri sera. Il pluripremiato Vivaro è stato il veicolo commerciale elettrico leggero più venduto nel Regno Unito per due anni consecutivi. I giudici di Fleet World hanno nominato la Corsa come la loro “Best Fleet Supermini”, un titolo appropriato per la supermini più venduta nel Regno Unito del 2022, mentre l’Astra ha portato a casa il premio come “Best Lower Medium Fleet Car”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Sono lieto di vedere che Fleet World ha riconosciuto Vauxhall come ‘Produttore di flotte dell’anno’. È una vera indicazione dell’impegno di Vauxhall nei confronti degli utenti della flotta e di come l’ultima gamma Vauxhall continui ad adattarsi per soddisfare le esigenze dei conducenti di oggi mentre ci spostiamo verso una gamma di auto e furgoni completamente elettrici a partire dal 2028″.