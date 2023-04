Stellantis inizia a testare il restyling dei suoi furgoni elettrici

I furgoni medi elettrici del gruppo Stellantis riceveranno il loro restyling di metà vita alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno. Citroën ë-SpaceTourer/ë-Jumpy, FIAT E-Ulysse/E-Scudo, Opel Zafira-e/Vivaro-e e Peugeot e-Traveller/e-Expert saranno aggiornati per affrontare nuovi rivali come Renault Trafic E-Tech e la Volkswagen ID. Buzz.

Foto spia dei furgoni medi elettrici di Stellantis

Sembra essere chiaro a Stellantis che quest’ultimo sia il riferimento da battere nel segmento, visto che le prime unità di prova dei suoi modelli sono state avvistate in compagnia di un esemplare del furgone Volkswagen. Questo è abbastanza tipico nel settore, poiché i produttori spesso eseguono il reverse engineering dei migliori modelli della concorrenza.

Inizialmente, i furgoni rinnovati beneficeranno di un nuovo motore elettrico da 156 CV (115 kW) che non solo sarà più potente dell’attuale unità da 136 CV (100 kW), ma anche notevolmente più efficiente. Le batterie abbandoneranno la loro attuale chimica NCM 523 a favore del più moderno NCM 811, sebbene continueranno a essere prodotte da CATL. L’access pack da 50 kWh lascerà il posto ad un altro da 54 kWh, mentre quello superiore da 75 kWh sarà sostituito da uno con capacità superiore a 80 kWh. Le autonomie passeranno dagli attuali 230 e 330 km WLTP a circa 300 e 400 km WLTP.

Per quanto riguarda la ricarica dei furgoni di Stellantis, arriveranno a 7,4 kW in monofase, 11 kW in trifase e 100 kW in corrente continua. Pertanto, i tempi di attesa non varieranno troppo rispetto alle versioni attualmente in vendita. La pompa di calore, un’apparecchiatura molto utile che migliora le prestazioni dell’impianto di climatizzazione, sarà inclusa di serie.

Dal punto di vista estetico le modifiche saranno minori e si concentreranno sul frontale, dove riceveranno nuovi fari e paraurti. Il resto della carrozzeria rimarrà invariato. Le proposte Citroën, FIAT, Opel e Peugeot differiranno l’una dall’altra per il design delle rispettive griglie.

L’abitacolo dei furgoni di Stellantis subirà un’evoluzione più notevole, con un volante a quattro razze e una corona più piatta, una strumentazione digitale che sostituirà la vecchia versione analogica e uno schermo touch per il più grande sistema multimediale situato in posizione più alta. Sia il sistema di infotainment che gli assistenti alla guida saranno aggiornati.