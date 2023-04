La Ferrari non deve pensare ai suoi rivali secondo Vasseur

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha indicato che devono concentrarsi sulla massimizzazione delle prestazioni della loro vettura in Azerbaigian. Inoltre, ritiene che sia un errore concentrarsi troppo su rivali come Red Bull, Mercedes o Aston Martin.

Secondo Frederic Vasseur per il momento Ferrari non deve pensare ai suoi rivali ma a migliorare le prestazioni

La scuderia di Maranello ha iniziato con il piede sbagliato la stagione 2023. Tanto che il miglior risultato delle tre gare finora disputate è il quarto posto di Carlos Sainz in Bahrain. Allo stesso modo, Charles Leclerc è riuscito a segnare solo sei punti da quando il monegasco ha dovuto dire addio all’inizio del round di apertura e nel GP d’Australia.

Durante la pausa primaverile la Ferrari ha potuto lavorare e pensare a come risolvere i problemi percepiti nel primo Gran Premio. Tuttavia, Frédéric Vasseur osserva che devono concentrarsi sulla massimizzazione della loro prestazione in vista del GP dell’Azerbaigian e, d’altra parte, ritiene che sarebbe un errore concentrarsi troppo sui loro rivali.

Se è vero che non conosciamo ancora il format del weekend che verrà messo in pratica in Azerbaigian, Frederic Vasseur ha lasciato intendere che ci saranno due qualifiche e due gare. Va ricordato che le strade di Baku sono la prima tappa della stagione in cui la ‘Sprint’ farà la sua comparsa. Qualche settimana fa, invece, è stato svelato che la Formula 1 stava valutando di modificare il format del Gran Premio con le gare ‘Sprint’, valutando l’aggiunta di una seconda classifica per dettare l’ordine di partenza della gara di sabato.

Il numero uno della Ferrari sostiene che il GP di Baku sarà cruciale per questo motivo e torna a sottolineare che devono concentrarsi su se stessi. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della scuderia del cavallino rampante in questo weekend.