Jeep Renegade avrà una nuova entry level con motore 1.3 in Brasile

Jeep in Brasile sta preparando una nuova versione entry-level per la Jeep Renegade 2024, senza nome, come già accade nei modelli Fiat. Il nuovo allestimento si chiamerà solo 1.3 Turbo. Con la nuova versione, il marchio americano avrà una rivale per sfidare la Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT6 e la Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI AT6. La nuova versione sarà una novità per la linea 2024 e avrà un prezzo suggerito inferiore ai R$ 134.990,00 richiesti per l’opzione Sport.

In Brasile nuova entry level per la gamma di Jeep Renegade

Nel look esterno, la versione new entry di Jeep Renegade perderà il portapacchi e le ruote da 17″ della versione Sport saranno sostituite da modelli da 16″ con pneumatici 215/65 R16. Anche la finitura interna sarà semplificata e la Jeep Renegade 1.3 Turbo 2024 non avrà il pomello del cambio e i volanti rivestiti in pelle. Anche il tessuto dei sedili sarà più semplice rispetto a quello utilizzato nella versione Sport.

Tra le dotazioni di serie che dovrebbero essere a listino della Jeep Renegade 1.3 Turbo AT6 ci sono aria condizionata, sterzo elettrico, alzacristalli elettrici, specchietti regolabili elettricamente, sistema Start&Stop (spegnimento/attivazione automatica del motore), comandi dell’impianto audio e bluetooth al volante, computer di bordo (distanza, consumo medio, consumo istantaneo, autonomia, velocità media e tempo di percorrenza) e chiave con telecomando per l’apertura delle porte.

Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova versione entry della Renegade sarà dotata di HSA (Hill Start Assist), avvisi sui limiti di velocità, Stability Control (ESC), freni a disco sulle 4 ruote, rilevatore di affaticamento del conducente, protezione antiribaltamento a controllo elettronico, ABS freni, cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, sei airbag (frontali, laterali e a tendina), controllo della trazione e assistenza antipanico.

Il motore 1.3 T270 della Jeep Renegade 2024 ha una potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo e una coppia di 27,5 kgfm indipendentemente dal carburante. Con trazione 4×2, il motore è abbinato a un cambio automatico a sei marce.