Nuova Alfa Romeo Giulia elettrica: arriverà nel 2025 e stupirà tutti

La strada per la rinascita dell’Alfa Romeo è stata dura. Tuttavia, l’azienda sta tornando in carreggiata e il 2022 è considerato un anno di grande successo. La ragione principale di questo successo è il nuovo SUV Tonale che conta oltre 50.000 unità vendute. Alfa Romeo ha registrato un aumento notevole delle immatricolazioni in Europa, un successo significativo. Un altro momento importante sarà il lancio del primo modello solo elettrico al 100 per cento. Questo lancio avverrà nel 2025 e si tratterà della nuova Alfa Romeo Giulia.

Nuova Alfa Romeo Giulia elettrica: il suo debutto nel 2025 sarà un momento importante nella storia della casa del Biscione

Una cosa è certa, la nuova Alfa Romeo Giulia sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Sebbene la configurazione esatta sia ancora sconosciuta, conosciamo già alcune informazioni. Il modello di ingresso disporrà di 350 cavalli. Inoltre sappiamo anche che la versione Veloce arriverà a 800 cavalli, un dato a dir poco impressionante. Tuttavia, quella non sarà la versione più potente della nuova Alfa Romeo Giulia EV. La specifica più elevata sarà quella della versione Quadrifoglio che svilupperà un’incredibile potenza di 1000 cavalli.

Oltre ad avere una potenza notevole, la nuova Alfa Romeo Giulia EV avrà un’autonomia impressionante. Grazie alla sua batteria da 118 kWh raggiungerà il massimo a 700 chilometri. Oltre a questo, il CEO della casa automobilistica del Biscione Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che i tempi di ricarica saranno drasticamente ridotti rispetto alle auto elettriche attualmente in commercio. Dal momento che avrà una ricarica da 800 volt, potrà essere caricata fino all’80% in soli 18 minuti.

Per quanto riguarda il suo design, sappiamo da tempo che tutti i prossimi modelli Alfa Romeo si caratterizzeranno per lo stesso linguaggio di design del SUV Alfa Romeo Tonale. Quindi per il successore di Giulia, possiamo aspettarci lo stesso. Jean Philippe Imparato ha anche detto che dal punto di vista del design questa macchina è già a buon punto. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad ipotizzare l’aspetto di questa vettura destinata ad avere ancora un ruolo centrale nella gamma della casa milanese nei prossimi 10 anni.

Nuova Alfa Romeo Giulia elettrica 1

La forma della nuova Alfa Romeo Giulia non assomiglierà a quella di una berlina classica. Imparato ha dichiarato di aver ottenuto un design insolito per questa vettura che di certo terrà conto di aerodinamica e sportività per continuare ad offrire ottime prestazioni come sempre accade con una vettura della casa automobilistica del Biscione.