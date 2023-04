Opel Classic introduce nuovi tour tematici virtuali

I modelli Opel sono emozionali, efficienti e ora, per la maggior parte, elettrificati. Ma allo stesso tempo, la casa automobilistica di Rüsselsheim è ben consapevole del suo ricco patrimonio. Il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor, ispirato al frontale della leggendaria Manta, ne è attualmente l’esempio più eclatante. Coloro che sono interessati a saperne di più sui veicoli di oltre 160 anni di storia dell’azienda, inclusi oltre 120 anni di tradizione nella produzione di automobili, possono farlo online facendo clic sulla vasta collezione Opel Classic. Questa raccolta sta diventando ancora più completa. Tre nuovi argomenti sono stati aggiunti ai tour virtuali a 360 gradi: “Concepts & Studies” , “Touring Cars”e “Gli anni Sessanta d’oro” .

Opel Classic: Un prestigioso patrimonio del marchio: scopri i leggendari modelli e classici accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

“Opel ha sempre combinato l’innovazione con la tradizione per sviluppare auto con tecnologia all’avanguardia e allo stesso tempo suscitare emozioni. Con i tre nuovi tour virtuali, i visitatori possono ora approfondire ancora di più il mondo Opel. Molti fatti entusiasmanti e alcuni ‘segreti’ su studi, veicoli sportivi e auto d’epoca che sono diventate vere e proprie icone “, ha dichiarato Leif Rohwedder, Direttore di Opel Classic.

Prototipi, concept car e studi di design ravvivano tutte le collezioni di auto d’epoca. In Opel, molti di questi veicoli contemporanei, per lo più unici, sono sopravvissuti. Questi includono i primi modelli come una replica esatta della Opel Kadett a due posti del 1938, un veicolo sviluppato all’epoca con il nome in codice “Strolch”, che può essere considerato l’antenato di tutti i modelli sportivi Kadett e Astra.

Anche la Experimental GT è leggendaria: lo studio di auto sportive suscitò un’ondata di entusiasmo all’IAA del 1965 e fu la prima concept car di un produttore tedesco. Altri punti salienti di questa visita includono Astra OPC X-tremecon motore da 444 cv, modello caratterizzato da carrozzeria in carbonio e porte ad “ala di gabbiano”, così come la GT X Experimental . Nel 2018, lo studio sui SUV completamente elettrici ha introdotto per la prima volta il frontale “Vizor” degli attuali modelli Opel.

Anche il tour virtuale “Touring Cars” susciterà emozioni e farà scorrere l’adrenalina. Perché l’heritage del marchio nel mondo del motorsport è multiforme. E ha anche una grande tradizione: nel 1899, la prima auto da corsa Opel fece la sua comparsa sulla griglia di partenza. Dopo le auto da rally, i veicoli da turismo, preparati senza compromessi per il massimo delle prestazioni, sono i più affascinanti.

Leggende della competizione come la Opel Rekord C “Black Widow” o la Kadett GSi 16V DTM, che hanno entusiasmato i fan in pista dal 1989 in poi, lo dimostrano. A partire dal 2000, Opel è entrata nel campionato DTM – Deutsche Tourenwagen Masters con un’Astra V8 Coupé appositamente sviluppata, conquistando subito il secondo posto. Seguirono altri concorsi, come la leggendaria 24 ore del Nürburgring. Lì, l’Astra all’avanguardia ha ottenuto la vittoria assoluta nel 2003 e da allora è stata conservata nel suo stato originale, compresi gli sterrati e gli schizzi di champagne della cerimonia di vittoria.