Fiat vincitrice assoluta nella categoria microcar nel concorso di Auto Bild

Fiat è ancora molto apprezzata dai lettori di Auto Bild. Gli esperti appassionati di auto hanno già votato la casa italiana come vincitrice numero uno del concorso “I migliori marchi di tutte le classi 2022/2023”. Dall’ultimo numero del sondaggio annuale tra i lettori, il marchio italiano è emerso come il vincitore assoluto nella categoria delle utilitarie.

“Vincere il concorso ‘Best Brands in All Classs’ sottolinea la forte posizione di FIAT in Germania nel segmento delle utilitarie. In questo gioca un ruolo importante la Fiat 500 Elettrica, con la quale rendiamo la mobilità ecologica accessibile a un ampio gruppo di clienti. Vorrei ringraziare i lettori di AUTO BILD per la grande fiducia nel nostro marchio”, ha commentato Lars Bialkowski, Head of Stellantis Germany.

Circa 42.000 lettori di Auto Bild, delle pubblicazioni sussidiarie della rivista e della sua offerta online hanno partecipato al concorso in corso “Le migliori marche di tutte le classi”. C’erano un totale di 37 marchi in 14 categorie tra cui scegliere. Ai lettori è stato chiesto il loro giudizio sui punti di innovazione, qualità, design e prezzo. Oltre ai rispettivi vincitori di classe, Auto Bild ha anche scelto un vincitore assoluto in ogni segmento: questo titolo è andato a Fiat nella categoria delle utilitarie.

Il bestseller della gamma di modelli del marchio italiano è la Fiat 500, disponibile con due varianti di guida: completamente elettrica e con tecnologia ibrida. Secondo le statistiche della Federal Motor Transport Authority (KBA), la Fiat 500 Electric e la 500 Hybrid sono stati i modelli di importazione più venduti in Germania in tutti i segmenti nel 2022. Anche la 500 Elettrica ha conquistato per diversi mesi lo scorso anno il primo posto tra i veicoli elettrici a batteria (BEV). Secondo la KBA, il modello ha conquistato il terzo posto nel segmento delle autovetture con trazione elettrica per l’intero anno 2022. La terza offerta della casa italiana nel segmento delle utilitarie è la Fiat Panda, disponibile anche con trazione elettrica.