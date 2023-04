Stellantis sta richiamando più di 177.000 veicoli Jeep e Ram per problemi separati che possono portare allo stallo e ad un aumento del rischio di incidenti, secondo le informazioni pubblicate sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration. Il più grande dei due richiami riguarda 131.700 veicoli Ram 1500 del 2021 equipaggiati con motori eTorque da 5,7 litri.

177.000 veicoli Ram e Jeep richiamati da Stellantis negli Stati Uniti

“Il software del modulo di controllo del gruppo propulsore può causare una condizione di miscela di carburante errata nel motore e provocare uno stallo del motore”, secondo un documento pubblicato di recente sul sito NHTSA. L’arresto del motore può avvenire senza preavviso, secondo un rapporto separato. Al 30 marzo, la società era a conoscenza di 636 richieste di garanzia oltre ad altri record e un incidente senza lesioni potenzialmente correlate al problema, afferma il rapporto.

Il secondo richiamo riguarda 45.711 Jeep Wrangler e Gladiator 2021-23 e Ram 1500 2022-23 negli Stati Uniti equipaggiati con motori diesel da 3 litri, nonché 5.654 veicoli in Canada e altrove. I veicoli hanno una pompa del carburante ad alta pressione, prodotta dal fornitore di automobili tedesco Bosch, che potrebbe guastarsi prematuramente, secondo i messaggi. Al 30 marzo, la società era a conoscenza di 126 reclami in garanzia e di una serie di altri record, ma nessun incidente o infortunio potenzialmente correlato al problema. La società ha detto che avrebbe sostituito le pompe del carburante e possibilmente tutti i relativi componenti del sistema di alimentazione come parte del richiamo.

“Il monitoraggio di routine dei dati dei clienti ha portato a un’indagine Stellantis che ha scoperto che la pompa del carburante potrebbe accumulare detriti, internamente, che potrebbero limitare il flusso di carburante. Se ciò dovesse accadere, potrebbe verificarsi uno stallo del motore, aumentando le possibilità di una collisione”, secondo un’e-mail dal portavoce Eric Mayne. “Se si verifica un problema, potrebbe accendersi un avviso sul quadro strumenti. Altri possibili indicatori sono una perdita di carburante o un rumore eccessivo del motore.”

La società ha affermato che i clienti possono contattare i propri rivenditori se sperimentano uno qualsiasi degli eventi. I clienti possono anche chiamare il centro informazioni sui richiami dell’azienda al numero 800-853-1403 per domande o dubbi. La società prevede di iniziare a notificare ai clienti entrambi i richiami a giugno, secondo i documenti NHTSA.