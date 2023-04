Peugeot 408X e Inception Concept protagoniste al Salone di Shanghai 2023

Peugeot prosegue il lancio internazionale della nuova 408 e presenta il modello cinese Peugeot 408X al Salone di Shanghai 2023, in programma dal 18 al 27 aprile. In aggiunta a questa vettura, la casa automobilistica francese espone anche il Peugeot Inception Concept per la prima volta in Asia. Si tratta di uno studio che mostra la visione del futuro della casa del Leone.

Con 408X e Inception Concept, il marchio mostra tutta la sua creatività ai clienti cinesi. La nuova 408X viene prodotta in Cina presso lo stabilimento Dongfeng Peugeot a Chengdu e associa piacere di guida ad efficienza grazie alla presenza del Peugeot i-Cockpit e di motorizzazioni ibride.

Linda Jackson e il Peugeot Inception Concept al Salone di Shanghai 2023

Peugeot: ad Auto Shanghai 2023 presenta 408X e Inception Concept

Sorprendente e innovativa, in Asia come in Europa, il nuovo modello è uno dei protagonisti del 20° Auto Shanghai. Veicolo dalla vocazione globale, la Peugeot 408X dimostra la creatività dei designer e degli ingegneri del costruttore francese, che propongono uno stile che si collega al mondo delle fastback ai vertici del segmento C.

È un prodotto che non ha precedenti nella storia dell’azienda e nell’attuale mercato automobilistico globale. In Cina e in Asia, così come in Europa, la 408X traccia una nuova strada. Dimostra anche l’eccellenza ingegneristica di Peugeot incentrata sull’efficienza e sull’elettrificazione intelligente con due versioni ibride plug-in da 180 CV o 225 CV, in aggiunta al motore a benzina PureTech da 130 CV (gli stessi proposti in Europa).

Con l’i-Cockpit di ultima generazione, la 408X amplifica le emozioni offerte dalle tecnologie innovative dedicate al piacere di guida e all’uso istintivo. Come detto ad inizio articolo, il modello viene assemblato nello stabilimento Dongfeng Peugeot a Chengdu, nella Cina centrale. Già in vendita nel paese da gennaio, sta suscitando la curiosità e l’interesse di un gran numero di clienti.

La concept car porta al debutto un nuovo linguaggio di design

In aggiunta, al salone automobilistico cinese, Peugeot espone per la prima volta in Asia il Peugeot Inception Concept. Svelato in anteprima mondiale al CES 2023 di Las Vegas e poi presentato in Europa, questo concept è espressione della visione ottimistica del brand di Stellantis del futuro.

Con un nuovo linguaggio formale del design che esalta il suo fascino felino e all’avanguardia, i suoi interni rivoluzionari e la sua promessa di sensazioni di guida inedite, la concept car apre una nuova era e incarna la visione del marchio per i suoi futuri veicoli elettrici.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha dichiarato al Salone di Shanghai 2023 che sia la Peugeot 408X che il Peugeot Inception Concept dimostrano perfettamente la capacità di innovazione della casa del Leone e illustrano brillantemente i tre valori del marchio: Allure, Emotion, Excellence. Con il loro aspetto spettacolare, questi due veicoli faranno scoprire Peugeot ai clienti cinesi in un modo nuovo e particolarmente attraente.