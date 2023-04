Nuova Fiat 600: anche in Germania non vedono l’ora

Nuova Fiat 600 quasi certamente sarà la prossima grande novità che sarà presentata da Fiat sul mercato forse già agli inizi della prossima estate. Si dice infatti che i primi giorni del prossimo mese di luglio possano essere quelli maggiormente indicati per la presentazione del modello i cui ordini poi si apriranno a settembre con la produzione nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia che dovrebbe iniziare subito dopo.

Ecco l’ipotesi di Auto Bild a proposito di come sarà la nuova Fiat 600 che debutterà a breve

Nel frattempo anche in Germania ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat 600 come si evince dal render che vi mostriamo in questo nostro articolo che è stato pubblicato nelle scorse ore dal famoso magazine automobilistico Auto Bild. Come in altre recenti creazioni digitali trapelate sul web in queste ultime settimane il modello viene immaginato con un aspetto abbastanza vicino a quello della nuova Fiat 500 ma anche per certi versi della vecchia Fiat 500X di cui prenderà il posto nel segmento B del mercato.

Nuova Fiat 600 sarà un SUV compatto lungo meno di 4,1 m che arriverà sul mercato con almeno una versione elettrica al 100 per cento che dovrebbe adottare lo stesso motore della Jeep Avenger, una vettura con cui il nuovo modello di Fiat convididerà piattaforma e luogo di produzione. La vettura sarà la prima di due auto di segmento B che saranno lanciate dalla casa automobilistica torinese sul mercato. La seconda sarà una hatchback a 5 porte erede diretta della celebre Fiat Punto che però potrebbe anche avere un nome diverso.

Maggiori dettagli sulla nuova Fiat 600 e sulle altre novità che arricchiranno nei prossimi mesi e anni la gamma della principale casa automobilistica italiana sono attesi già nel corso delle prossime settimane.