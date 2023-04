Fiat eccelle nel prestigioso “Interactive Key Award”

FIAT si aggiudica il primo premio nella categoria “Social Media Strategy Non-Food” all’Interactive Key Award 2023. La vittoria è stata assegnata al progetto social “Wrapping ads”, lanciato da FIAT durante i festeggiamenti di fine anno. Ogni Natale, solo in Italia, vengono sprecate più di 75mila tonnellate di carta per incartare i regali. Ecco perché la casa italiana ha deciso di utilizzare i propri spazi pubblicitari sui giornali per ideare la prima campagna “riciclabile” che potesse essere utilizzata per incartare i regali di Natale. Grazie a questo, oltre due milioni di persone hanno riciclato carta da giornale che altrimenti sarebbe stata buttata via.

Inoltre, il Brand ha sviluppato diversi video che insegnano a riutilizzare la carta da pacchi in modo intelligente e sostenibile. Le divertenti clip sono andate online in sette paesi europei e hanno registrato più di 4 milioni di visualizzazioni. Il progetto “Wrapping ads” ha quindi evidenziato la volontà del Brand di dare un contributo concreto alla salvaguardia del pianeta. E davanti a questa sfida epocale, come casa automobilistica, FIAT gioca un ruolo da protagonista con il suo gioiello più prezioso: l’iconica Nuova 500. Il simbolo del Made in Italy, infatti, sta guidando, con rilevanza e autorevolezza, il passaggio all’elettrico e mobilità urbana accessibile a tutti.

Si è tenuta ieri sera presso “La Santeria” a Milano la cerimonia di premiazione dell’Interactive Key Award. Organizzato dal gruppo editoriale Media Key, il concorso dedicato alla comunicazione pubblicitaria all digital si riconferma un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e uno dei più longevi riconoscimenti italiani del settore. Giunto alla sua 24° edizione, il contest si articola in quattro sezioni – Progetti Web, Campagna Social, Campagna ADV, Campagna Speciale – e ha visto la partecipazione di aziende, istituzioni, agenzie, case di produzione e professionisti che hanno realizzato progetti online nel corso del 2022.