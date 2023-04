Maserati: interessanti dichiarazioni del suo numero uno in Nord America

Maserati quest’anno lancerà il suo primo veicolo elettrico per muoversi dove sta andando il mercato, ma è meno sicuro quando il marchio, che cerca di diventare un leader globale del lusso, sarà completamente elettrico. Questo ha affermato Bill Peffer, CEO di Maserati Americas. Nel marzo dello scorso anno, la società aveva dichiarato di sperare di porre fine alla vendita di veicoli alimentati a benzina entro il 2030 come parte della strategia Dare Forward 2030 di Stellantis, ma Peffer afferma: “Non stiamo parlando specificamente di una data di fine in cui tutto dopo quel punto sarà assolutamente elettrico.”

Bill Peffer, CEO di Maserati Americas ha rivelato su cosa punterà la casa del Tridente in futuro

Maserati ha già subito una trasformazione. Quella che una volta era un’impresa in perdita sotto Fiat Chrysler Automobiles è ora redditizia con l’aumento delle immatricolazioni lo scorso anno. Sotto la nuova leadership, si concentra sulla crescita della propria base di consumatori con veicoli elettrici e sulla fornitura di una gamma e di un servizio clienti in grado di offrire al marchio del Tridente la possibilità di showroom più indipendenti che si rivolgono ai suoi acquirenti che cercano il lusso.

Il 2021 ha segnato un portafoglio semplificato con le berline Ghibli e Quattroporte, il SUV Levante e il lancio della supersportiva MC20. Ciò ha contribuito a un aumento del 40% delle entrate e di oltre il 2% degli utili negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina, secondo Peffer, che ha assunto la sua attuale carica nel gennaio 2021.

Nel 2023, il marchio del Tridente inizia la sua era completamente elettrica. L’auto sportiva GranTurismo viene lanciata quest’estate con una versione completamente elettrica Folgore. Il SUV di medie dimensioni Grecale riceverà una versione EV il prossimo anno, sebbene attualmente offra un sistema ibrido leggero a 48 volt. Il marchio sta finalizzando la gamma su quelle prime iterazioni elettriche, ha affermato Peffer. Maserati offrirà una variante completamente elettrica per ciascuno dei suoi modelli entro il 2025.

“Sappiamo di essere al punto di svolta in cui sono stati fatti investimenti e nel nostro futuro ci sono prodotti elettrici a batteria”, ha affermato. “Effettuando questo investimento, allarghiamo il nostro pubblico, allarghiamo il nostro appeal e, francamente, ci spostiamo anche dove si trova realmente il mercato”.

La flessibilità delle attuali architetture consentirà al marchio di adattarsi secondo necessità in base a dove va la domanda nel mercato, soprattutto in condizioni di incertezza, ha affermato Peffer. Maserati, tuttavia, non offrirà alcun ibrido plug-in in Nord America: “Siamo passati dalla tecnologia a una versione completamente elettrica a batteria”. “Il nostro obiettivo in Maserati è quello di vendere sulle emozioni, l’essenza di ciò che il marchio rappresenta”, ha detto Peffer che ha pure confermato come i SUV rappresenteranno una grossa parte delle vendite del brand.

Infine Peffer ha detto che Maserati punterà su tre pilastri: le prestazioni del motore, l’artigianalità italiana e il patrimonio sportivo e la flessibilità con le nuove tecnologie, tra cui la propulsione elettrica e il Maserati Intelligent System, il concierge digitale dei veicoli.