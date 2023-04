Nuove Fiat Punto, Lancia Delta e Alfetta: saranno gli assi nelle maniche dei rispettivi brand?

Nuove Fiat Punto, Lancia Delta e Alfetta sono tre modelli che in futuro potrebbero caratterizzare la gamma delle tre famose case automobilistiche italiane. Se sull’arrivo della nuova Delta non ci sono più dubbi ancora incertezze vi sono per quanto riguarda le nuove Punto e Alfetta. La prima dovrebbe essere la famosa seconda auto di segmento B che la casa italiana lancerà sul mercato entro la fine del prossimo anno per conquistare definitivamente quella categoria lasciata forse troppo frettolosamente nel 2018.

Le nuove Fiat Punto, Alfetta e Lancia Delta potrebbero essere tre modelli fondamentali per il futuro delle tre case italiane

La vettura, che potrebbe anche avere un nome diverso, sarà una Hatchback di segmento B lunga poco più di 4 metri che arriverà sul mercato sia in versione elettrica che con motori a combustione su piattaforma STLA Small. Questo modello sarà prodotto quasi certamente al di fuori dei confini italiani, molto probabilmente in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est dell’Europa. La nuova Fiat Punto dunque potrebbe essere il vero asso nella manica di Fiat che nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con molte nuove auto come le nuove Topolino, 600 e Multipla con l’obiettivo di essere leader nel mercato delle auto compatte nel nostro continente.

Stesso ruolo lo avrà di certo anche la nuova Lancia Delta. La vettura arriverà nel 2028 e sarà una berlina elettrica lunga 4,4 m. A quanto pare avrà uno stile molto simile a quello della celebre antenata sembra scontato l’arrivo di una versione HF visto che anche la nuova Ypsilon ne avrà una nel 2025. Ancora sconosciuto il luogo di produzione. Quasi certamente sarà uno dei tre stabilimenti in cui verranno prodotte auto con piattaforma STLA Medium. Tra questi anche Melfi. Infine la nuova Alfetta. L’auto potrebbe tornare nelle vesti di berlina di segmento C dal look molto particolare. Il suo ritorno sarebbe solo per l’Europa prendendo il posto che un tempo era della Giulietta.

Una decisione su questa vettura sarà presa entro il prossimo mese di settembre come anticipato nelle scorse settimane dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Dunque con le nuove Fiat Punto, Lancia Delta e Alfetta le tre case italiane sperano di poter dire la loro in un mercato auto europeo sempre più competitivo.