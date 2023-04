Ferrari LaFerrari musa ispiratrice di una replica orientale con motore Toyota | Video

La Ferrari LaFerrari ha un nome bruttissimo, ma è una delle auto più affascinanti di sempre. Il suo aspetto e il suo profilo prestazionale restano al top, nonostante sia stata lanciata nell’ormai lontano 2013. Adesso se ne attende l’erede. I prototipi del modello destinato a prendere il posto di questa meravigliosa creatura si vedono con sempre maggiore frequenza in giro. Qui, però, non ci occuperemo di essi.

Il post, infatti, si riferisce ad una replica della Ferrari LaFerrari realizzata in Vietnam. La sola esistenza di una simile riproduzione genera una forte sofferenza negli appassionati del “cavallino rampante”, perché profuma di blasfemia, ma non tutti, purtroppo, hanno la stessa religiosa venerazione per il mito di Maranello. Alcuni ragazzi vietnamiti, non potendosi permettere la “rossa” originale, hanno deciso di creare nella loro officina qualcosa che, esteticamente, le somigliasse.

Il progetto ha richiesto una quantità enorme di lavoro, ma alla fine ha sancito la nascita di un’auto perfettamente funzionante che, in qualche modo, evoca nello stile la regina emiliana. Gli occhi esperti non saranno certo tratti in inganno, nonostante i loghi impropriamente messi sulla carrozzeria, ma qualcuno meno legato da vincoli passionali all’universo delle supercar potrebbe non accorgersi di cosa si tratta, almeno fino a quando non viene acceso il motore.

Sotto la carrozzeria in vetroresina di questa riproduzione in scala 1:1 della Ferrari LaFerrari pulsa il motore di una Toyota Carina, disposto però in posizione centrale-posteriore. Alcune modifiche sono state eseguite sul sistema di scarico, per guadagnare un sound più intonato all’aspetto, anche se il suono del V12 ibrido è di un altro pianeta. L’opera porta la firma dei ragazzi di NHẾT TV, che hanno già replicato delle auto sportive occidentali. Ogni volta migliorano la qualità del loro lavoro, con una cura sempre maggiore dei dettagli, ma le Ferrari possono esistere solo originali. Il resto non è ammesso, anche se nasce da un grande entusiasmo.

Su questa replica, pure le portiere si aprono verso l’alto. C’è persino lo spoiler posteriore retrattile, ma non è un’appendice attiva come quella sviluppata dagli aerodinamici di Maranello. Molto lavoro è stato svolto anche nell’abitacolo, per farlo somigliare a quello della musa ispiratrice. Il telaio è stato sviluppato ad hoc. Qui c’è un traliccio metallico, nemmeno lontanamente paragonabile alla monoscocca, in materiali compositi, della Ferrari LaFerrari. Anche le prestazioni sono distanti anni luce da quelle della creatura emiliana. Il team non le ha comunicate, ma dal piccolo 4 cilindri Toyota non ci si può aspettare miracoli. Del resto, questa è una vettura da finzione scenica. Nessun dubbio sul fatto che i ragazzi ci sappiano fare, ma sarebbe più interessante se sviluppassero un modello con uno stile proprio, senza imitare i capolavori della scuola europea. Nei video a seguire, potrete vedere, passo passo, tutte le fasi di costruzione.

Fonte | Carscoops