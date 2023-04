Stellantis: lo stop dello stabilimento di Belvidere provoca un altro grosso problema ai residenti

L’inattività dell’impianto di assemblaggio di Stellantis a Belvidere potrebbe avere un impatto sulla comunità in modi inaspettati oltre alla possibile perdita di circa 2.000 posti di lavoro sia nello stesso impianto di Stellantis che tra i suoi fornitori. Tra questi potenziali impatti c’è il costo dell’acqua per i residenti di Belvidere. L’impianto è il più grande cliente idrico di Belvidere e il suo arresto improvviso significa un’enorme perdita di entrate per il servizio idrico della città.

Stellantis: l’interruzione della produzione nello stabilimento di Belvidere crea un altro grosso problema ai residenti dell’area

Più a lungo l’impianto rimane inattivo, maggiore è la possibilità che Belvidere debba considerare di aumentare le tariffe dell’acqua per compensare alcune delle perdite, ha affermato il sindaco Clint Morris.”La situazione non volge a nostro favore”, ha detto Morris. “Abbiamo molta acqua. Siamo nel business dell’acqua. Vogliamo avere grandi utenti di acqua, e essendo loro i più grandi ha sempre mantenuto basse le nostre tariffe”.

Dopo diversi anni di tagli e riduzioni dei turni, Stellantis ha chiuso al minimo lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere il 28 febbraio, quando le vendite della Jeep Cherokee hanno iniziato a diminuire. L’azienda ha licenziato a tempo indeterminato i restanti 1.219 lavoratori. Non è chiaro cosa riserva il futuro per l’impianto di oltre 5 milioni di metri quadrati che produce veicoli a Belvidere da quasi sei decenni. I funzionari statali e locali continuano a sperare che l’impianto venga rinnovato per costruire veicoli elettrici.

Il direttore dei lavori pubblici di Belvidere, Brent Anderson, ha affermato che il lato positivo è che le riduzioni del consumo di acqua non sono arrivate tutte in una volta. È diminuito nel tempo quando i turni sono stati tagliati e i lavoratori sono stati trasferiti o licenziati.

Nel 2015, le operazioni e i lavoratori dell’impianto di assemblaggio di Belvidere hanno consumato 227 milioni di litri d’acqua, pari a circa 475.000 dollari di acqua o circa il 20 per cento di tutte le entrate idriche della città. L’anno scorso, dopo essere stato ridotto a un solo turno, l’impianto ha consumato 73 milioni di galloni, generando il 7 per cemto delle entrate idriche della città.