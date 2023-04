SVolt: il futuro fornitore di batterie di Stellantis progetta 5 stabilimenti in Europa

SVolt Energy Technology, futuro fornitore di Stellantis, è arrivata nel 2020 in Europa e sembra trovarsi molto bene nel nostro continente. L’azienda cinese, controllata da una grande casa automobilistica, la Great Wall Motor, associata a Bmw, ha già due fabbriche di celle a batteria nel Vecchio Continente e ne vorrebbe cinque. Il gruppo sta completando un progetto nel Saarland, in Germania, a pochi chilometri dalla Francia. L’impianto deve produrre 24 GWh di batterie a pieno regime in 840.000 m2. L’equivalente di batterie da 300.000 a 500.000 veicoli. È associato a un altro sito che costruisce moduli e pacchi batteria. È in costruzione anche una futura fabbrica, sempre in Germania, questa volta nella regione del Brandeburgo, intorno a Berlino.

5 nuovi stabilimenti per SVolt in Europa

Sono allo studio diverse nuove sedi di impianti, oltre il Reno o nel continente. L’azienda spera di produrre 50 GWh in Europa entro il 2030. Abbastanza per equipaggiare un milione di veicoli. I futuri produttori di Svolt, tuttavia, dovrebbero essere più piccoli. In un’intervista rilanciata da Bloomberg, il direttore europeo dell’azienda cinese, Kai-Uwe Wollenhaupt, spiega “Non siamo fan delle grandi fabbriche. Inoltre, il consumo di acqua diventa elevato, il che può causare reazioni negative da parte del pubblico. Credo che con più risorse e lavoratori qualificati potremmo sviluppare i nostri siti ancora più velocemente “.

Questo entusiasmo si basa su accordi o futuri accordi con le case automobilistiche europee. Stellantis ha firmato un accordo nel 2021 per ottenere le sue prime batterie nel 2025. Altri tre contratti potrebbero essere formalizzati entro la fine dell’anno. Questa futura espasione di SVolt fa parte di una tendenza più ampia nel mercato europeo delle batterie per veicoli elettrici, con Reuters che osserva che fino al 44% della capacità di produzione di batterie pianificata sarà costruita da aziende asiatiche, provenienti principalmente dalla Cina. CATL è l’azienda che maggiormente sta pianificando di questi progetti, anche se sarà sfidata da nuovi rivali europei, tra cui PowerCo di Volkswagen e la società di celle automobilistiche di Stellantis.