Stellantis acquisirà il 32% della cinese Miracle Automation

Il gigante automobilistico globale Stellantis prevede di acquisire una partecipazione del 32% nella filiale di rigenerazione di motori di Miracle Automation Engineering, con l’obiettivo di espandere l’attività dell’azienda cinese nel riciclaggio e nella rifabbricazione di ricambi auto. L’unità del gruppo automobilistico Automobiles Peugeot effettuerà l’investimento aumentando il capitale sociale di Miracle Oruide Guangzhou Auto Parts Remanufacture, Miracle Automation con sede a Wuxi ha annunciato ieri, citando l’accordo che ha recentemente firmato con Stellantis.

Miracle Automation, che si è espansa nel riciclaggio delle batterie di alimentazione e possiede il 41 per cento di Miracle Oruide, non ha rivelato ulteriori dettagli sull’accordo. Miracle Oruide può rigenerare 50.000 motori di automobili all’anno e ha stabilimenti a Guangzhou, Chongqing e Yangzhou, ha affermato Miracle Automation. L’unità prevede di ampliare il proprio ambito di attività alla rigenerazione di riduttori, batterie di nuova energia e motori, ha aggiunto la società.

L’investimento offre a Miracle Automation e Stellantis una nuova opportunità di cooperare nel settore del riciclaggio e della rifabbricazione delle parti, ha affermato. In base all’accordo, hanno in programma di continuare a cercare opportunità congiunte nel riciclaggio dei rifiuti e delle batterie di alimentazione, nello smantellamento automatico e nella rigenerazione delle batterie di alimentazione.

Miracle Automation ha concordato un accordo lo scorso dicembre per riciclare le batterie agli ioni di litio dismesse dell’unità cinese di Stellantis. Le azioni di Miracle Automation hanno chiuso oggi in rialzo dell’1,1 per cento a 14,29 dollari ciascuna. Insomma per il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares si tratta di un’altra novità importante per il futuro.