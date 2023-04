Erede Ferrari LaFerrari: nuovo video spia

Un prototipo di quello che sembra essere l’imminente sostituto dell’hypercar Ferrari LaFerrari è stato avvistato in fase di test su strada fuori dalle strutture dell’azienda a Maranello fornendo un nuovo sguardo su cosa aspettarci dall’imminente hypercar del marchio. L’auto del cavallino rampante catturata in video dall’account YouTube Varryx e pubblicata martedì sembra più un mulo di prova che un prodotto finito, con linee del corpo goffamente affilate e un miscuglio di parti di altre auto. I fari e le luci posteriori sembrano presi da una SF90 Stradale, mentre l’ala gigante sul retro sembra fatta su misura.

Ferrari LaFerrari: la sua erede immortalata in un nuovo video spia pubblicate nelle scorse ore

L’ala è una sorpresa, poiché la Ferrari è nota per evitare le ali fisse sulle auto di serie. È solo uno dei tanti elementi aerodinamici aggressivi. Inoltre c’è un gigantesco diffusore sotto, prese d’aria su entrambi i lati e un grande splitter davanti. I più attenti che guarderanno il video saranno anche in grado di individuare il triangolo giallo di attenzione sulle porte e sul muso, a indicare che questo mulo è un ibrido di qualche tipo, cosa non sorprendente dato lo spostamento dell’intera industria automobilistica verso l’energia elettrica. Del resto anche la stessa Ferrari LaFerrari era un ibrido.

La Ferrari non ha ancora rilasciato alcuna informazione su questa vettura, anche se ci aspettiamo una rivelazione nell’ottobre 2024. Vedremo dunque a proposito di questa futura hypercar della casa automobilistica del cavallino rampante cosa emergerà nel corso delle prossime settimane.