Maserati MC20 Cielo: richiamate alcune unità, ecco il motivo

Maserati sta richiamando 11 delle sue supercar Maserati MC20 Cielo a causa di un legame insufficiente tra la fibra di carbonio e i componenti metallici sul telaio del parabrezza. Dice che i proprietari riceveranno sia un nuovo telaio che un nuovo parabrezza nel processo di completamento del richiamo. Maserati afferma di non essere a conoscenza di eventuali incidenti o danni a persone associati al problema in questo momento.

Maserati MC20 Cielo: richiamo per 11 unità per un problema al telaio del parabrezza

Maserati MC20 Cielo è la versione senza tetto fisso della Maserati MC20. La vettura ospita lo stesso V6 biturbo Nettuno sotto il cofano posteriore e sviluppa 630 CV e 728 Nm di coppia. Secondo la casa automobilistica, il problema con il parabrezza è emerso durante una regolare ispezione del veicolo.

Quel giorno, il 27 febbraio, la casa italiana ha aperto un’indagine su larga scala sull’adesione potenzialmente inefficace del telaio del parabrezza. Come accennato in precedenza, tale adesione è specificatamente tra le parti in metallo e in fibra di carbonio del telaio del parabrezza. Nel deposito normativo alla NHTSA , Maserati la chiama “traversa inferiore”.

Entro il 22 marzo, il team di Maserati ha deciso che il problema relativo alla Maserati MC20 Cielo poteva andare contro la regola FMVSS 208 della NHTSA. Richiama specificamente il legame tra il telaio del parabrezza e i pannelli della carrozzeria in relazione a un incidente. Chiaramente, un telaio del parabrezza che si è staccato durante un incidente potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza delle persone coinvolte.

In particolare, Maserati sottolinea che questo pericolo è specificamente correlato alle forze esercitate in caso di incidente. Sembra improbabile, anche se forse non impossibile, che un tale distacco possa avvenire durante la guida normale. Passerà più di un mese prima che Maserati inizi a notificare concessionari e proprietari. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo richiamo che riguarda alcune unità della recente auto sportiva della casa automobilistica del Tridente.