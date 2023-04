Jeep Renegade eletta l’auto più sicura tra i SUV compatti ai Crash Test Awards

Nella 16a edizione dei premi Crash Test organizzati da Cesvi Argentina, la Jeep Renegade è stata incoronata con il premio per l’auto più sicura tra i SUV compatti, e ha anche ottenuto il Gold Award per essere quella con il miglior rapporto prezzo-sicurezza di tutte le partecipanti. L’ultima generazione del fortunato Sport Utility del marchio dai sette slot ha vinto entrambe le categorie nei premi che contraddistinguono i modelli con il miglior rapporto prezzo-sicurezza in ogni segmento e quello con il più alto livello di protezione di tutti i modelli lanciati in 2022.

Jeep Renegade è stata incoronata con il premio per l’auto più sicura tra i SUV compatti da Cesvi Argentina

Il marchio Jeep ha lanciato lo scorso anno un aggiornamento del suo modello già iconico in cui ha messo in evidenza più dotazioni di sicurezza e tecnologia. Jeep Renegade lanciata nel 2015 e con oltre 500.000 unità prodotte nella regione è stato un successo sin dal suo lancio e rimane ai vertici delle vendite nel suo segmento sia in Argentina che in Brasile. Il suo comportamento strutturale è stato messo alla prova dal Latin NCAP, dove ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle per la protezione che offre agli occupanti del veicolo.

L’attrazione del pubblico è stata immediata per la personalità del suo stile, dell’abitabilità e dei suoi vantaggi, ma si distingue anche per l’offerta di dotazioni elevate in ciascuna delle sue versioni. Cesvi Argentina ha evidenziato: “La versione Sport, entry-level di Jeep Renegade, è stata consacrata due volte nei premi Crash Test 2022, supportata soprattutto dal suo alto livello di sicurezza passiva che riunisce tutti i sistemi preventivi che cercano di evitare o minimizzare le conseguenze di una collisione”.

Jeep Renegade Upland Cross

I controlli di stabilità e trazione, l’assistenza alla partenza in salita e il controllo di mitigazione del rollio agiscono quando la situazione di guida lo richiede. In questa occasione ha aggiunto il Cruise Control e il Limitatore di Velocità, due elementi molto apprezzati, soprattutto quando si intraprende un lungo viaggio on the road. Nella sicurezza passiva offre sei airbag, integrati da sistemi di ritenzione costituiti da cinture di sicurezza inerziali a tre punti, poggiatesta regolabili in altezza e ancoraggi ISOFIX per seggiolini per bambini.