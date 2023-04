Ferrari: Samsung Display pronta a fornire pannelli OLED per le sue supercar

Samsung Display Co. è pronta a fornire a Ferrari SpA i suoi pannelli a diodi organici a emissione di luce (OLED) per autoveicoli, accelerando la sua spinta nel mercato dei display automobilistici. Martedì, l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha firmato un memorandum d’intesa con il CEO di Samsung Display, Choi Joo Sun, affinché entrambe le società sviluppino congiuntamente display da installare sui veicoli del cavallino rampante di prossima generazione.

Samsung Display fornirà alla Ferrari pannelli display premium di nuova generazione per i nuovi modelli della casa

La cerimonia della firma tra Ferrari e l’azienda coreana si è tenuta presso il complesso di produzione Asan di Samsung. Con l’accordo preliminare di fornitura, Samsung aggiungerà il produttore italiano di auto sportive di lusso alla sua lista clienti, che comprende due case automobilistiche tedesche BMW e Audi. Nel 2017, l’unità del gruppo Samsung ha iniziato a spedire ad Audi pannelli OLED da 5,7 pollici progettati per il modello Audi A8, una berlina di lusso a grandezza naturale.

L’anno successivo, ha fornito display OLED alla casa automobilistica tedesca da equipaggiare nel suo primo modello completamente elettrico Audi e-tron. Nel 2021, i pannelli OLED di Samsung sono stati incorporati nei veicoli elettrici sportivi IONIQ 5 di Hyundai. L’anno scorso, i suoi pannelli OLED sono stati forniti alla BMW per il primo crossover completamente elettrico della casa automobilistica Aceman. Adesso è la volta di Ferrari.

Al CES 2023 di gennaio, Samsung ha presentato per la prima volta il New Digital Cockpit, il suo ultimo modello di display progettato per i digital cockpit automobilistici, rivolto al mercato dei veicoli a guida autonoma. Il display del cockpit presenta una curvatura 700R che offre un’esperienza visiva ottimale nella modalità di guida in modo che il conducente possa concentrarsi sulla strada.

Le potenziali spedizioni di OLED alla Ferrari indicano l’ampia partnership commerciale del Gruppo Samsung con Stellantis. In particolare, il presidente della Ferrari, John Elkann, ha stretto rapporti con il leader de facto del gruppo Samsung, Jay Y. Lee. Elkann è anche presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli. Lee aveva lavorato come direttore esterno di Exor Group tra il 2012 e il 2017, dopo che Elkann lo aveva raccomandato per il posto.