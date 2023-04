Stellantis: primo trimestre 2023 da leader in Brasile e Sud America

Arrivano risultati incoraggianti dal Sud America per Stellantis. Il gruppo automobilistico anche nel primo trimestre dell’anno si è confermato leader del mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri nei principali mercati auto del continente. In Brasile, il produttore guidato dal CEO Carlos Tavares ha immatricolato 143 mila auto ottenendo una quota di mercato del 32,7 per cento. Quattro auto prodotte da Stellantis sono tra i 10 modelli più venduti in quel Paese: Fiat Strada, Jeep Compass e Fiat Argo e Mobi. In Argentina le vendite di Stellantis sono state pari a 36 mila unità, con una quota del 31,8 per cento nel trimestre. Stessa cosa anche in Cile a marzo, con 5.020 unità vendute e una quota del 13,37 per cento.

Stellantis è leader di mercato nel primo trimestre del 2023 in Brasile, Argentina e tutto il Sud America

Fiat ha chiuso il mese di marzo ancora una volta da leader di mercato, con il 22,1 per cento di quota sulle vendite e 41.448 unità che sono state consegnate ai clienti. Fiat inoltre fsteggia il primo posto anche per l’intero primo trimestre sia nel mercato in generale che in tutti i principali segmenti. Il pick-up Fiat Strada è risultato essere il modello con più vendite in Brasile, con 23.772 unità che sono state immatricolate nel primo trimestre dell’anno.

Jeep ha chiuso i primi tre mesi del 2023 come leader nel segmento dei SUV, con una quota di mercato del 19,6 per centp e 31.770 unità immatricolate. Inoltre, ha chiuso l’anno come sesto marchio più venduto nel Paese, considerando tutti i segmenti, con una quota di mercato del 7,2 per cento. Jeep Compass ha battuto lo storico record di vendite mensili a marzo, con 6.987 unità vendute e il 48,1 per cento di quota tra i C-SUV. Con questo risultato, il modello è stato il SUV più venduto in Brasile dell’anno, con 15.556 unità vendute.

Sempre a proposito di Stellantis si segnalano le oltre 12.300 auto immatricolate dai brand Peugeot e Citroën, oltre alle 2.433 unità registrate da Ram, che ottiene così la seconda posizione tra i brand premium.

Come dicevamo poc’anzi Stellantis è risultata essere leader delle vendite di auto anche nel mercato dell’Argentina con 36 mila auto consegnate ai suoi clienti e una quota di mercato del 31,8 per cento. I due veicoli che hanno ottenuto più vendite in quel Paese sono Fiat Cronos e Peugeot 208 rispettivamente al primo e al secondo posto.

Stellantis in Cile nel primo trimestre ha immatricolato 11.447 unità ottenendo una quota di mercato del 12,52 per cento. Tra i singoli brand spiccano Peugeot, con 5.296 auto immatricolate nei primi tr mesi dell’anno (5,79 per centp di quota), e Ram, con 2.465 veicoli venduti (2,7 per cento).