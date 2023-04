Nuova Alfetta: ecco in cosa differirà rispetto ad Alfa Romeo Giulietta

Nei prossimi anni nella gamma di Alfa Romeo potrebbe tornare una nuova Alfetta. La notizia nelle scorse settimane è stata data direttamente dallo stesso numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il francese ha anche detto che al momento non è ancora sicuro l’arrivo di questo modello. La conferma arriverà solo a settembre 2023.

Nuova Alfetta? Ecco quali saranno le principali differenze con la Giulietta

Quanto alla nuova Alfetta abbiamo anche saputo che se si farà sarà solo elettrica e sarà realizzata su piattaforma STLA Medium. La vettura sarà una auto di segmento C e dunque prenderà il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta che dunque non tornerà come invece avevano sperato in molti. La vettura sarà venduta solo in Europa e rappresenterà dunque una eccezione rispetto al resto della gamma di Alfa Romeo che sarà formato da auto globali capaci di avere successo in tutto il mondo.

In tanti si domandano in cosa si differenzierà la nuova Alfetta da Alfa Romeo Giulietta. La risposta l’ha data lo stesso Imparato che ha dichiarato che questo modello non sarà una tradizionale berlina a due volumi come era la Giulietta ma si tratterà di un veicolo dall’aspetto inedito. Il CEO di Alfa Romeo ha detto che sui tratterà di “una segmento C, più o meno hatch, molto cool”. Queste parole fanno presupporre si possa trattare di una berlinetta dallo stile “coupeggiante”.

Insomma la nuova Alfetta sarà un’auto sicuramente dallo stile sorprendente che non passerà inosservato. Quello che sembra sicuro è che comunque anche questa auto avrà tutti quegli elementi che la renderanno immediatamente riconoscibile come una vettura di Alfa Romeo. Insomma anche in questo caso il DNA e la tradizione del marchio saranno rispettati. Con questa auto dunque il Biscione potrebbe fornire una preziosa alternativa nel segmento C a tutti coloro che non amano particolarmente i SUV e dunque preferiscono un’altra auto a modelli quali Alfa Romeo Tonale.