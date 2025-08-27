Stellantis investirà oltre 41 milioni di dollari per costruire un centro di distribuzione di ricambi Mopar in Georgia

Stellantis annuncia un investimento di oltre 41 milioni di dollari in un nuovo Mopar Parts Distribution Center (PDC) a Forsyth, in Georgia. Situata a circa 96 km a sud di Atlanta, la struttura di quasi 38.000 metri quadrati rafforzerà ulteriormente la rete di distribuzione ricambi dell’azienda negli Stati Uniti, supportando un servizio più rapido ed efficiente per concessionari e clienti dei marchi Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo e FIAT in tutto il sud-est degli Stati Uniti.

Nuova struttura Mopar di oltre 390 mila metri quadrati per supportare circa 90 posti di lavoro

“Questa struttura rappresenta un investimento fondamentale nella strategia di crescita a lungo termine di Mopar e nella nostra capacità di supportare la forza lavoro dedicata che guida il nostro successo”, ha dichiarato Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Mopar North America. “Offre ai nostri dipendenti rappresentati dall’UAW gli strumenti, la tecnologia e l’ambiente di cui hanno bisogno per offrire un servizio eccezionale ai nostri concessionari e clienti, supportando al contempo il nostro impegno per l’efficienza e la sostenibilità”.

La struttura sarà dotata di un sistema di stoccaggio e prelievo automatizzato AutoStore di 14.500 metri quadrati, una svolta nella logistica di magazzino. Il sistema AutoStore utilizza 66 robot progettati per recuperare i componenti da una griglia ad alta densità di contenitori, trasportandoli alle stazioni di elaborazione dove i dipendenti del PDC preparano le spedizioni finali. Questa automazione di nuova generazione migliora la velocità di elaborazione degli ordini, la precisione e il controllo dell’inventario, riducendo al contempo l’ingombro fisico necessario per lo stoccaggio.

La struttura sfrutterà tecnologie a risparmio energetico e pratiche edilizie sostenibili, riflettendo l’impegno di Stellantis nel ridurre al minimo il proprio impatto ambientale e migliorare le prestazioni operative. Mopar, il marchio globale di Stellantis per servizi, ricambi e assistenza clienti, vanta una ricca storia di 88 anni nella fornitura di ricambi e accessori originali per i veicoli a marchio Stellantis, tra cui Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo e FIAT. Il nuovo PDC in Georgia supporterà circa 90 posti di lavoro rappresentati dall’UAW.

L’investimento in Georgia si basa sulla più ampia trasformazione della rete di distribuzione dei ricambi da parte di Stellantis. A luglio, l’azienda ha annunciato un investimento di 388 milioni di dollari per la creazione di un Megahub Metro Detroit, il suo più grande progetto PDC fino ad oggi, e all’inizio di quest’anno ha celebrato l’apertura di un PDC da 64 milioni di dollari a East Fishkill , New York. Insieme, questi progetti, per un totale di quasi 500 milioni di dollari, rafforzano l’impegno a lungo termine di Stellantis nel potenziamento della sua rete Mopar in Nord America.